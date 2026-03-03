Racing Club visitará hoy al "decano" en Tucumán

Racing quiere sumar su tercer triunfo en este Torneo Apertura cuando visite hoy a Atlético Tucumán por la octava fecha de la Zona B.

El partido tendrá lugar en el estadio "Monumental José Fierro" ubicado al norte de la capital tucumana y contará con el arbitraje de Fernando Echenique mientras que Sebastián Habib estará en el VAR. Además, contará con la transmisión en vivo de TNT Sports. El duelo comenzará a las 21.15.

El equipo de Gustavo Costas llega a este encuentro tras empatar 1-1 con Independiente Rivadavia de Mendoza el pasado jueves en el estadio "Presidente Perón" de Avellaneda. En un partido disputado, Racing sufrió dos bajas sensibles: la expulsión del mediocampista Matko Miljevic y la lesión del delantero Adrián Martínez, que sufrió un esguince en su tobillo izquierdo.

Por ello, Costas realizará dos cambios obligatorios: los ingresos del colombiano Duván Vergara y el chileno Damián Pizarro por Miljevic y Martínez, respectivamente. Además, se sumaría el ingreso de Baltasar Rodríguez en el mediocampo por Bruno Zuculini.

Por su parte, Atlético Tucumán atraviesa un presente delicado, donde solo ganó un partido en este Torneo Apertura y fue ante el recién ascendido Estudiantes de Río Cuarto, con goleada 4-0.

En la última fecha, el "decano" perdió 3 A 1 con Belgrano de Córdoba en condición de visitante y renunció su entrenador Hugo Colace. El reemplazante será el experimentado Julio César Falcioni, que estará presente en un palco del estadio "Monumental José Fierro" viendo al equipo que, interinamente en este encuentro ante Racing, será dirigido por Ramiro González.

Por otro lado, en uno de los partidos del domingo por la noche, Defensa y Justicia igualó 1 a 1 con Lanús al término del partido que disputaron hoy, en el estadio "Norberto Tomaghello", por la octava fecha del Torneo Apertura 2026.

El conjunto local se había puesto en ventaja a los 32 minutos con el gol del defensor Emiliano Amor, mientras que la visita igualó ocho minutos después, con el tanto del delantero Walter Bou.

Con la igualdad, el "halcón" es sexto en la zona A con 12 puntos, mientras que el equipo que dirige Mauricio Pellegrino se ubica décimo, con nueve unidades.