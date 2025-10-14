°
Mujeres rurales jujeñas recibirán un premio por su trabajo

El acto se realizará este miércoles 15 de octubre, a las 10:30, en el Cabildo Histórico, donde se entregarán premios y distinciones a productoras rurales dedicadas a la agricultura, la ganadería y la forestación.

Martes, 14 de octubre de 2025 17:27
Entregarán la Distinción Pachamama a mujeres rurales jujeñas

En el marco del Día Internacional de la Mujer Rural, el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de Jujuy llevará adelante la entrega de la "Distinción Pachamama", un reconocimiento destinado a destacar el trabajo, la dedicación y el compromiso de las mujeres rurales de la provincia.

El acto se realizará el miércoles 15 de octubre, a las 10:30, en el Salón Éxodo Jujeño del Cabildo Histórico, donde se entregarán premios y distinciones a productoras rurales dedicadas a la agricultura, la ganadería y la forestación.

La iniciativa fue impulsada por la Dirección de Desarrollo Agrícola y Forestal, con el propósito de poner en valor y empoderar a las mujeres que se desempeñan en el ámbito agropecuario y forestal, resaltando sus experiencias exitosas como motor de transformación social, económica y ambiental.

 

