Cámara Argentina de la Construcción
transporte público de Pasajeros
El tiempo en Jujuy
Palma Sola
Donald Trump
Vaticano
Diócesis de Jujuy
obra social
Anses
SALTA
Salta

Un hombre lucha por su vida tras dispararse por accidente en Navidad

La víctima celebraba en familia cuando manipuló el arma y fue derivada de urgencia al Hospital San Bernardo. 

Jueves, 25 de diciembre de 2025 10:05

Un hombre de 40 años efectuó un disparo por accidente durante los festejos de Navidad y resultó herido en la ciudad salteña de Rosario de la Frontera.

Conforme a la información de medios locales, la víctima celebraba junto a su familia cuando manipulaba un revólver.

Por circunstancias que se investigan, el proyectil le causó una lesión de consideración, motivo por el que fue derivado de urgencia al Hospital San Bernardo.__IP__

El damnificado permanecía internado en ese centro asistencial, mientras se esperaban novedades sobre su estado de salud.

