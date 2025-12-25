27°
Música

A 9 años del día en que murió George Michael

George Michael murió en el 2016 durante la noche de Navidad y dejó un gran legado entre sus seguidores. 

Jueves, 25 de diciembre de 2025 12:32

La muerte de George Michael el 25 de diciembre de 2016 sorprendió al mundo: el cantante británico, de 53 años, había saltado a la fama con Wham! y consolidado una carrera solista internacional. La noticia sacudió a fanáticos y colegas, que recordaron tanto sus éxitos como las dificultades personales que atravesó en las décadas previas.

Tras hallarlo sin vida en su casa de Goring-on-Thames, la autopsia inicial fue “inconclusive”, según las autoridades locales. Meses después, pruebas complementarias establecieron una causa natural. El forense informó: “Las investigaciones sobre la muerte de George Michael han concluido y se ha recibido el informe final de la autopsia”.

El músico fue encontrado por su pareja de entonces, Fadi Fawaz, quien llamó a emergencias después de intentar despertarlo. En la grabación del llamado Fawaz describió que lo encontró “frío” y “azul”; además tuiteó: “Es Navidad y nunca olvidaré encontrar a tu pareja muerto y en paz en la cama a primera hora de la mañana. Nunca dejaré de extrañarte xx”.

En los meses posteriores se dispararon versiones sobre consumo de drogas y hasta teorías de autolesión, avivadas por declaraciones de allegados y por el pasado del artista con adicciones. La familia rechazó las conjeturas y dejó claro que no desean “comentar en relación con cualquier especulación de ese tipo, ya sea actual o futura”. La policía calificó la muerte como no sospechosa.

La reacción pública fue inmediata: celebridades, colegas y miles de fans despidieron al intérprete. Elton John destacó su faceta humana y su música en un emotivo homenaje, recordando su generosidad y talento. Vecinos y trabajadores que lo conocían contaron anécdotas de un artista reservado pero cercano en el trato diario.

Tras su partida se conoció parte de su obra filantrópica: donaciones anónimas, apoyo a hospitales, conciertos para personal de salud y ayuda a familias. Su legado musical siguió vigente, inspirando proyectos como la película Last Christmas y su inclusión en la Rock and Roll Hall of Fame en 2023.

