Una niña de 12 años está grave tras sufrir una herida por una bala perdida

Una niña de 12 años sufrió una herida en su cabeza producto de una bala perdida en la madrugada de este jueves en medio de los festejos por la Navidad y se encuentra internada en grave estado en la localidad bonaerense de Ramos Mejía.

Según las primeras informaciones, el hecho ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada cuando la menor recibió la bala mientras se encontraba con su familia celebrando la citada fiesta.

De inmediato, la nena fue trasladada al Hospital San Juan de Dios, peor, a raíz de la gravedad de la herida, debió ser llevada a las 6 a la Clínica de la Trinidad de Ramos Mejía donde permanece internada en Terapia Intensiva.