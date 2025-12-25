22°
Ramos Mejía

Una niña de 12 años está grave tras sufrir una herida por una bala perdida

La menor fue asistida en un centro de salud y luego debió ser trasladada a otro por la gravedad del caso. 

Jueves, 25 de diciembre de 2025 10:47

Una niña de 12 años sufrió una herida en su cabeza producto de una bala perdida en la madrugada de este jueves en medio de los festejos por la Navidad y se encuentra internada en grave estado en la localidad bonaerense de Ramos Mejía.

Según las primeras informaciones, el hecho ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada cuando la menor recibió la bala mientras se encontraba con su familia celebrando la citada fiesta.

De inmediato, la nena fue trasladada al Hospital San Juan de Dios, peor, a raíz de la gravedad de la herida, debió ser llevada a las 6 a la Clínica de la Trinidad de Ramos Mejía donde permanece internada en Terapia Intensiva.

