ANSES prorroga hasta marzo de 2026 la presentación de la Libreta AUH

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) extendió formalmente el plazo para presentar la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) del ciclo 2025. A través de la Resolución 382, publicada en el Boletín Oficial, la fecha límite se prorrogó hasta el 31 de marzo de 2026.

Originalmente, el trámite digital para acreditar los compromisos de salud y educación debía completarse antes del 31 de diciembre de 2025. Con esta ampliación, el organismo busca facilitar que las titulares y titulares tengan un margen mayor para gestionar la presentación, ya sea de manera online a través de la web o la app mi ANSES, o de forma presencial.

La presentación de la Libreta AUH es un requisito fundamental establecido por la Ley 24.714. Su objetivo es acreditar el cumplimiento de los controles sanitarios, el plan de vacunación y la asistencia escolar de los niños, niñas y adolescentes. La consecuencia de no presentarla en tiempo y forma es la pérdida del derecho a cobrar el 20% del total de la asignación que se retiene de forma mensual a lo largo del año.

Cómo realizar el trámite

La modalidad digital es la más promotedida por ANSES. El proceso consta de varios pasos: ingresar a mi ANSES con la Clave de la Seguridad Social, generar y descargar la libreta en la sección "Hijos", completarla con las instituciones correspondientes (escuela y centro de salud), y luego subir una fotografía clara del documento firmado a la plataforma. La confirmación final llega por correo electrónico.

Para quienes encuentren dificultades con el canal digital, ANSES habilita dos alternativas: acudir sin turno previo a cualquier oficina del organismo o asistir a los operativos territoriales que se realizan en diversas localidades.

Con esta prórroga, la ANSES intenta prevenir la pérdida de recursos para las familias beneficiarias, dando más oportunidades para cumplir con los requisitos y acceder al monto completo de la prestación.