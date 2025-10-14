Estudiantes técnicos de San Pedro representan a Jujuy en las Olimpiadas Nacionales ETP

Estudiantes de la Escuela de Educación Técnica (EET) N°1 “Coronel Manuel Álvarez Prado” de San Pedro se encuentra representando a la provincia de Jujuy en la Instancia Nacional de las Olimpiadas de Educación Técnico Profesional (ETP) 2025.

El evento, que se desarrolla en el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reúne a los equipos clasificados de todas las provincias del país. La participación jujeña se da en la especialidad de Electrónica, donde los estudiantes sampedreños demostrarán sus conocimientos y habilidades.

La clasificación a esta etapa nacional ratifica el nivel de formación técnica que reciben los alumnos en la institución y pone en valor la excelencia académica de una de las especialidades con mayor inserción en el mercado laboral.

Desde el Ministerio de Educación de Jujuy se destacó el esfuerzo, la dedicación y el talento de los estudiantes y docentes involucrados. Además, se resaltó que logros de esta naturaleza inspiran a continuar trabajando por una educación de calidad, inclusiva y con igualdad de oportunidades para todos los jóvenes de la provincia.