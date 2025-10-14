°
Municipios

Continúan las jornadas de castración masiva de mascotas

Este jueves 16 de octubre en Centro Modelo N° 2 y en el Comedor Comunitario Bartolina Sisa se llevará a cabo la jornada de castración de mascotas con más de 50 turnos disponibles 

Martes, 14 de octubre de 2025 17:17
CASTRACIÓN MASIVA DE MASCOTAS EN SAN SALVADOR DE JUJUY

La Dirección de Zoonosis, continúa desarrollando el programa “Jueves de Castración Masiva”, con el objetivo de promover el cuidado responsable de los animales de compañía y controlar la sobrepoblación de mascotas.

Este jueves 16 de octubre, las jornadas se llevarán a cabo en dos puntos de la ciudad:

  • Centro Modelo N° 2, donde se ejecutarán 60 turnos para cirugías.

  • Barrio Tupac Amaru, en el Comedor Comunitario Bartolina Sisa (Manzana AP30, Lote 2, Sexta Etapa), donde se realizarán 90 castraciones.

Se recuerda a los vecinos que los turnos deben solicitarse previamente en cada punto de atención, donde el personal municipal estará recepcionando las inscripciones hasta completar los cupos disponibles.

Además, desde la Dirección de Zoonosis se informa que continúan funcionando los centros fijos de castración municipal, que brindan este servicio de manera permanente y bajo turno previo.

 

