El asesino de Florencia Sayes condenado a la pena máxima

Lucas Fernando Farfán (35) fue condenado a la pena de prisión perpetua luego de ser hallado como autor penalmente responsable del delito de "homicidio agravado por el vínculo, por ensañamiento y a una mujer cuando el hecho fuere perpetrado por un hombre y mediare violencia de género", que tuvo como víctima a Florencia Agustina Sayes.

Hay que recordar que el femicidio ocurrió en septiembre del 2024 en un inquilinato del loteo Bárcena del capital provincial, donde Farfán atacó a puñaladas a la víctima provocándole la muerte. El femicida fue detenido horas más tarde mientras se ocultaba en un "aguantadero" del barrio San Pedrito.

El pasado 22 de septiembre el Tribunal con función de juicio determinó la responsabilidad penal de Lucas Farfán por el cruento crimen.

Mientras que ayer alrededor de las 16.30, en la sala III del edificio de Tribunales de la ciudad capital, el imputado compareció ante los magistrados y fue condenado a prisión perpetua durante un juicio de cesura en el que se fijó la pena.

El Tribunal estuvo a cargo de los jueces con función de juicio María Alejandra Tolaba, Ana Carolina Pérez Rojas y Martín de Athayde Moncorvo. La Fiscalía fue representada por la agente fiscal especializada en violencia de género, María Emilia Curten Haquim del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La querella estuvo a cargo de Joaquín Campos del Centro de Atención a la Víctima del MPA y de Leonardo Fernández y Patricia Villagra del Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género.

Mientras que Lucas Farfán estuvo acompañado de la Defensora Pública Penal Adriana Fernández.

Sobre los hechos

El episodio por el que Farfán fue juzgado y condenado se registró alrededor de las 17.20 del 28 de septiembre del 2024 en un inquilinato, ubicado en la intersección de las calles León y Altamirano, del Loteo Bárcena de la capital provincial.

Fue en esas circunstancias que una vecina del sector salió de su domicilio y pidió auxilio porque un hombre había atacado a puñaladas a Florencia Sayes. Allí la mujer se topó con Lucas Farfán, quien abordó una motocicleta y se fugó.

Minutos después se constituyó el Same, pero Sayes carecía de signos vitales.

Horas más tarde los efectivos policiales de la División de Homicidios de la Brigada de Investigaciones aprehendieron a Lucas Farfán mientras se ocultaba en un "aguantadero" ubicado en un tramo de la avenida Carlos Gardel del barrio San Pedrito, a punto de darse a la fuga.

Del análisis de su teléfono celular se logró establecer que tras el crimen envió mensajes a través de Whatsapp a sus familiares, se despidió de ellos y su intención era llegar a la Patagonia.

Una fuente judicial le confió a este matutino que el imputado fue detenido in fraganti preparando un bolso con ropa y que en su poder tenía una importante cantidad de dinero.

"Estamos conformes porque se hizo Justicia, amén de la tristeza"

ENTREVISTADA | MARÍA EUGENIA VARELA, TÍA DE LA VÍCTIMA.

Luego de que el Tribunal resolvió la pena de prisión perpetua, los familiares y amigos de Florencia Sayes se encontraron con los padres de la víctima, que estuvieron presente durante la audiencia, y se fundieron en un abrazo emotivo en el ingreso del edificio de Tribunales capitalino.

María Eugenia Varela, tía de Florencia Sayes, dialogó con El Tribuno de Jujuy y manifestó que "estamos felices, hoy ya se determinó la prisión perpetua para el imputado y la verdad que tenemos muchas sensaciones, ha sido en un momento de tristeza, pero agradecemos a los doctores del Ministerio Público de la Acusación, a la fiscal, al concejo de la mujer, a todos porque en un año se estableció no solo la responsabilidad penal del imputado sino la pena, que esperábamos que sea la prisión perpetua y fue así".

También expresó que "se hizo justicia, la verdad que estamos conformes porque se hizo justicia, amén de la tristeza y el dolor que sentimos en este poco tiempo, pero es lo que esperábamos".

Por otra parte adelantó que "vamos a continuar en el proceso de la ejecución de la pena para que no tenga ningún beneficio, porque cuando fue la audiencia previa tuvimos que ir al cementerio, con tristeza y dolor, y hoy ya decimos justicia por mi sobrina Florencia Agustina Sayes que es lo que queríamos".

Además mencionó que, más halla de la jornada judicial, se trata de una fecha especial para la familia: "Hoy es el cumpleaños del hermano, así que de alguna manera es darle paz e irónicamente un regalo y que pueda descansar en paz Florencia. Estamos felices y tristes a la vez".

Para finalizar expresó que "sabíamos, más o menos, que iba a ser prisión perpetua pero hoy (por ayer) la jueza dictaminó sentencia y hay que esperar que quede firme, pero ya feliz por la pena. Feliz la familia, ya descansa en paz mi sobrina".