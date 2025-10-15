Línea Autopista extiende su recorrido

La Municipalidad de Palpalá responde a una demanda de vecinos del barrio Constitución, con una extensión de la línea Autopista-Jujuy que hasta ahora culminaba en barrio Belgrano. En una acción conjunta entre la empresa General Savio y el Centro Vecinal del barrio Constitución bajo la presidencia de Margarita Gaspar, se puso en marcha una prueba piloto de ese nuevo recorrido durante el periodo de un mes, durante el cual se evaluará la continuidad dependiendo del uso y aceptación por parte de los vecinos. Por ese motivo con esta nueva extensión, se busca ofrecer una alternativa de transporte directa a los vecinos de ese sector.

La iniciativa surge a partir de las solicitudes de los residentes, especialmente de quienes deben trasladarse diariamente por motivos laborales, educativos y personales a la capital jujeña. El servicio se evaluará durante un mes en modalidad piloto.

Margarita Gaspar, presidenta del Centro Vecinal de Constitución, agradeció al intendente Rivarola por articular los esfuerzos necesarios para concretar este avance. Destacó que esta mejora en el transporte es especialmente significativa para los estudiantes universitarios que regresan por la noche, ya que anteriormente debían bajarse en zonas más alejadas.

Por su parte, el gerente de la empresa General Savio, Juan Carlos Sosa, señaló que esta ampliación representa un esfuerzo importante, con el objetivo de mejorar el servicio y acercarlo a más vecinos. “Será una prueba piloto durante un mes, y esperamos que la comunidad la utilice para poder darle continuidad”, expresó.

Esta articulación entre vecinos, municipio y empresa refleja el compromiso con mejorar la calidad de vida de la comunidad mediante servicios más accesibles y seguros.

Además, Gaspar informó que se están realizando obras de pavimentación sobre la calle Roque Alvarado, desde Bárcena hasta Fermín de la Quintana, como resultado de gestiones realizadas en reuniones con el intendente. En este sentido, invitó a los vecinos a aprovechar los beneficios que está recibiendo el barrio, resaltando la importancia del trabajo conjunto entre autoridades y comunidad para concretar mejoras significativas.