Actividades saludables para adultos mayores en Alto Comedero

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de su programa “La Muni, Tu Lugar”, continúa promoviendo espacios de contención, aprendizaje y bienestar para adultos mayores. En esta oportunidad, la propuesta se emplazará el día jueves 16 de octubre de 9 a 12 horas, en el S.U.M B° Éxodo Jujeño, ubicado en Avenida Fuerza Aérea – Pasaje Marisa de Alto Comedero.

Bajo el lema “Espacios que cuidan, corazones que vibran”, la jornada ofrecerá asesoramiento y desarrollo de actividades de forma gratuita, con una amplia propuesta que incluye: exposición de talleres; stands informativos sobre salud, recreación y servicios municipales; espacio de estimulación cognitiva y entrenamiento de la memoria.

Además, el programa municipal ofrecerá asesoramiento y orientación profesional a cargo de equipos interdisciplinarios; presentación de baile; yoga en silla y sesiones de masaje.

El objetivo de esta iniciativa es acompañar a los adultos mayores brindando herramientas para una vida saludable, activa e integrada, fortaleciendo el tejido comunitario en cada barrio.

Para más información, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 388 5853435 o 388 5053776. La invitación es abierta a toda la comunidad.