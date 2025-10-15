°
Jujuy, Argentina
DIPEC

La inflación en Jujuy: septiembre cerró con un alza del 1,8%

Con un acumulado interanual que ya alcanza el 32,7%.

Miércoles, 15 de octubre de 2025 18:30

La Dirección Provincial de Estadísticas y Censos (DIPEC) en San Salvador de Jujuy experimentó un incremento del 1,8% durante septiembre de 2025 en comparación con el mes anterior. Este dato refleja una presión inflacionaria constante en la economía local.

En términos interanuales, la variación de precios alcanzó el 32,7% al compararse con septiembre de 2024, evidenciando un fuerte impacto en el costo de vida de los jujeños. Los rubros que más influyeron en este aumento incluyen transporte y comunicaciones, atención médica, alimentación, y vivienda, servicios y electricidad, según el desglose del informe.

 

