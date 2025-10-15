XVI “Serenata a las Madres” en Barrio Cuyaya

Como es tradicional en el mes de octubre, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy brindará la “XVI Serenata a las Madres” el viernes 17, en inmediaciones de la Plaza Constitución del barrio Cuyaya, a partir de las 19 horas.

El evento contará con la participación especial del reconocido grupo Tupac 7, que ofrecerá un espectáculo musical lleno de emoción y canciones dedicadas a todas las mamás, junto a otros artistas destacados del medio.

En este sentido, las agasajadas serán protagonistas de esa tarde noche a través de la serenata por su día, a realizarse en Plaza Constitución, con la actuación de Tupac 7, Pato Warmi y Camacho. En caso de posibles lluvias, el evento se trasladará al Club Cuyaya.

La jornada será acompañada por presentaciones de danzas folclóricas, a cargo de agrupaciones locales, que pondrán en escena el talento y la tradición jujeña, además de regalos y sorteos durante la noche.

Cabe destacar que la nueva edición de la serenata está pensada como un espacio para el encuentro familiar, y el reconocimiento a todas las madres de la ciudad.

Desde el municipio, extiende la invitación a todos los vecinos y vecinas para disfrutar de una noche especial, con entrada libre y gratuita, pensada para realizar el homenaje a quienes día a día son el corazón de cada hogar.