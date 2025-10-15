En Abra Pampa el Handball une a las instituciones y fortalece valores en la infancia

Este miércoles se vivió con entusiasmo la segunda jornada del Campeonato de hándbol interescolar en el polideportivo de la Escuela N°222, anfitriona y organizadora del evento. Participaron alumnos de séptimo grado de ambos turnos de las Escuelas: Frontera N°7, Escuela N°245, Escuela Normal Primaria y la institución anfitriona, compartiendo desde las 10 hasta las 13 horas una mañana cargada de deporte, compañerismo y sana competencia. La propuesta no solo fortaleció vínculos entre escuelas, sino que promovió valores esenciales como el respeto, el trabajo en equipo y la superación personal.

Durante esta última jornada se disputaron las finales del campeonato. A primera hora, el equipo femenino de la Escuela N°222 se enfrentó a la Escuela Frontera 7 por el tercer y cuarto puesto, imponiéndose la escuela anfitriona por 9 tantos a 3. Luego, se vivió la gran final masculina entre la Escuela Frontera N°7 y la Escuela N°245, donde la Frontera 7 se coronó campeón tras vencer por 10 a 8 a su rival. En la categoría femenina, la Escuela Normal se quedó con el trofeo de campeón al derrotar a la Escuela N°245. Por su parte, los alumnos de la Escuela N°222 lograron el tercer puesto en la final masculina.

En diálogo con este medio, el profesor organizador de éste torneo, Gustavo Cala, expresó a nuestro medio: "Estoy muy contento con la convocatoria; realmente superó todas nuestras expectativas. Inicialmente imaginábamos algo más pequeño, pero la participación fue tan amplia y entusiasta que nos sorprendió gratamente. Ya estamos pensando en organizar un segundo encuentro en un espacio más grande, para seguir creciendo”.

Posteriormente agregó: “Este proyecto nació como una idea sencilla, pero gracias al compromiso y la colaboración de los demás profesores de educación física, se transformó en una experiencia enriquecedora. Pudimos compartir metodologías, vivencias y formas de trabajo, lo que no solo fortaleció los vínculos entre estudiantes, sino que también abrió nuevas posibilidades para darle mayor protagonismo a este deporte en el futuro”. Además, adelantó que para mediados de noviembre está prevista una jornada de atletismo con la participación de las mismas instituciones que formaron parte del torneo.

Durante el evento se entregaron reconocimientos a los profesores de las escuelas participantes, así como una bolsita con golosinas para cada alumno, en un gesto que valoró el esfuerzo y la alegría compartida. La iniciativa, que prevé a futuro un encuentro interdepartamental, reafirma el rol fundamental del juego en la infancia: no solo como espacio de recreación, sino como herramienta pedagógica que estimula el desarrollo físico, emocional y social de los niños, permitiéndoles aprender, expresarse y crecer en comunidad.