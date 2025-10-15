Este sábado Palpalá celebra el día de la madre

En el marco de sexto aniversario del grupo de baile Leila Ley, este sábado se festejará el Día de la Madre a puro ritmo retro, a partir de las 17.30 horas en el predio de Las Aguas Danzantes. El evento, que cuenta con el apoyo del intendente Rubén Eduardo Rivarola, contará con la participación de escuelas de danzas de Perico, El Carmen, Palpalá, San Salvador, Monterrico y Maimará, que ofrecerán un espectáculo con música de los 70, 80 y 90. Estarán acompañando en la velada los emprendedores locales con sus diferentes productos.

"Quiero convocar a todos los palpaleños al predio de Las Aguas Danzantes este sábado 18, a un agasajo por el Día de la Madre, con la actuación de escuelas locales para bailar y disfrutar de una tarde diferente", señaló Leila Gutiérrez, directora del grupo Leila Ley. “El evento es totalmente gratuito y familiar, y también habrá torta, regalos, presentes y certificados para los instructores, y una pequeña competencia para madres e hijos que se animen a mostrar sus pasos de baile, con premios para los ganadores”.

Más adelante, la instructora agradeció a la Municipalidad de Palpalá por la colaboración y el espacio, así como al Instituto Municipal de Desarrollo por el apoyo brindado. "Estoy muy contenta porque todos los años la gente de Palpalá va a ver mi evento, y las escuelas también me acompañan", agregó. Además, habrá bebidas y refrigerios para los bailarines, quienes realizarán un gran despliegue físico en el escenario.