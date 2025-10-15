Canticuénticos vuelve con un show único en Jujuy

El próximo viernes 31 de octubre a las 19, el Centro Cultural "Martín Fierro" del Complejo "José Hernández" (avenida Illia N° 451, barrio Los Perales) será escenario de una verdadera fiesta familiar. Canticuénticos, la reconocida banda santafesina que ha conquistado los corazones de niños y adultos en toda Latinoamérica, regresa a Jujuy con su espectáculo lleno de música, emoción y valores.

Desde hace 17 años, Canticuénticos construye un puente entre generaciones a través de canciones que invitan a jugar, pensar y sentir. Con una propuesta que combina música en vivo, humor y ternura, el grupo fusiona ritmos del folclore latinoamericano con letras originales que celebran la infancia, la identidad y el respeto.

Su trayectoria ha sido reconocida con importantes galardones, entre ellos dos Premios Gardel al mejor álbum infantil, el Premio Konex a la trayectoria, el Premio Aadet al mejor espectáculo infantil, además de distinciones otorgadas por el Senado de la Nación Argentina y múltiples reconocimientos internacionales.

El público jujeño podrá disfrutar de un repertorio que incluye clásicos como "El monstruo de la laguna", "El pulpo cocinero", "El mamboretá" y "Acá tá", junto a nuevas canciones que continúan enriqueciendo su universo musical. Cada presentación de Canticuénticos es una invitación a abrazar a hijos o nietos mientras se canta y se baila, creando comunidad alrededor de la música y reviviendo la magia de la infancia.

Con una impronta educativa y artística única, el grupo se ha consolidado como referente de la música infantil de calidad, llegando no solo a teatros y festivales, sino también a escuelas y hogares de toda Latinoamérica y España. Su trabajo, profundamente respetuoso de las infancias, promueve valores de inclusión, alegría y creatividad.

Las entradas ya están disponibles en los puntos de venta oficiales: Tarjeta Su Crédito (Belgrano N° 627), de lunes a viernes de 9 a 12.30 y de 17 a 20, sábados de 9 a 12.30. A través del sitio web www.norteticket.com. En la boletería del Centro Cultural Martín Fierro, dos horas antes del espectáculo.

Los organizadores recomiendan comprar solo en los canales oficiales para evitar fraudes o reventa.