“Llegar a una conclusión es secundario, como en todo lo que importa es el proceso”

"Ejercicio de Teatro Comparado", propone la presentación y el debate durante los días jueves, viernes y sábado de dos obras teatrales de Pablo Albarello, con elencos de Buenos Aires; y dos obras teatrales de Jorge Accame, con elencos jujeños, a partir de los conceptos teóricos de Jorge Dubatti.

El Tribuno de Jujuy conversó con el autor de "Jueves de Comadres" y "La Iniciación", para hablar de las expectativas que provoca esta experiencia.

Una de las obras que participará en este evento es "Jueves de Comadres" (a cargo del grupo La Vuelta del Siglo) ¿Qué evolución ha tenido esta obra desde su estreno?

Es una obra que vi muchas veces. Incluso estuve en los comienzos, porque me acuerdo que se la di a Pacheco (Rodolfo, el director de la puesta) para ver si le interesaba, y un día me llamó con todo armado para que fuera a un ensayo. Pude opinar algunas cosas, incluso pude ajustar algunas cosas sobre mi propio trabajo, porque me parecía que funcionaban en la escena y otras que no. Siempre el trabajo con un director para mí es fundamental. Eso fue en 2006. Eso empezó a andar, y creo que no ha habido un solo año que no se hiciera.

¿Se hizo con algún otro elenco?

No, porque como vivo en Jujuy, necesito tiempo para estar y trabajar con un director. Un trabajo tan constante, sólo lo puedo hacer en Jujuy.

¿Ya hubo alguna otra experiencia de teatro comparado con sus obras en otro momento?

No que yo sepa. El que es entendido y estudioso en eso es Jorge Dubatti. La literatura comparada ha cobrado bastante fuerza desde hace tiempo, y el teatro comparado es una derivación de eso, pero Jorge se ha dedicado a esto desde hace mucho. La verdad que es muy útil, sobre todo si se hace con la puesta, no solamente con textos. Me gusta mucho el título que eligió Pacheco para este encuentro, que es "Ejercicio de teatro comparado", porque es eso, son ejercicios, no es ni festival, ni nada. Nos vamos a juntar con los elencos de provincia de Buenos Aires, y vamos a conversar. Eso es lo importante, poner en movimiento los pensamientos y ver qué sale.

¿Cómo se eligieron las obras suyas que se van a representar, "Jueves de Comadres" y "La Iniciación"?

OBRA 1 | “JUEVES DE COMADRES”.

Las eligió Pacheco (administrador del Teatro El Pasillo y organizador del evento, y además director y actor de estas obras de Accame). En estos días estuve pensando por qué habría elegido esas obras, y me parece que puede haber habido varios motivos, sobre todo "Jueves de Comadres" que está muy anclada en temas de Jujuy; y en la otra "La Iniciación", que no está ligada a la provincia porque son las tres brujas de Macbeth, de Shakespeare, pero están ligadas a esa tríada de mujeres que yo uso bastante en lo que escribo, que ya están en "Venecia", en "Jueves de Comadres", y en ésta. Además, las dos obras son portátiles, porque viste que en agosto se va a replicar el encuentro pero en Tandil, Buenos Aires (de donde viene uno de los elencos).

Son obras breves y no necesitan demasiada escenografía.

¿De dónde viene eso de las tres mujeres como una constante?

Creo que tiene una historia. Yo la primera obra que leí cuando era muy chico, fue justamente "Macbeth", y me había impresionado esas tres mujeres, que de alguna manera manejaban el destino de los personajes, y a su modo lo manipulaban. Pasando el tiempo, vi que esa tríada de mujeres está muy vinculada a la mitología, las tres parcas, otra tríada que hay en Grecia que son las greas y que derivan de una diosa femenina que se identificaba con la luna, y se asociaba con sus tres fases visibles: creciente, llena y cuarto menguante, las tres edades de la mujeres, juventud, plenitud y vejez.

Para el ejercicio de teatro comparado, ¿las obras de uno y otro autor, tienen que tener algo en común?

No tengo idea cómo las eligieron a las obras de provincia de Buenos Aires. Pero hay que decir que en una obra intervienen un montón de factores. La dramaturgia, pero la dramaturgia de cada autor está cruzada por su ADN, su contexto, su historia, las variantes propias, de la puesta que eligió, de los actores o actrices que trabajen, y cada uno es un mundo y lo pone en juego en concierto con los mundos de todos. Hay mucha tela para cortar. Llegar a una conclusión de esa comparación, me parece que es secundario. Como en todo, lo que importa es el proceso, y poner en movimiento la cabeza y el corazón para que pase algo y se produzca una charla interesante y buena para cada uno de los que asistan.

En el caso suyo, ¿qué expectativa tiene con esta primera experiencia de teatro comparado?

En el plano personal espero que me ayude a pensar sobre las obras mías y las de Albarello. Que se ponga en movimiento algo, sobre todo en esta época, en que parece que lo cultural ha caído en desgracia, me parece muy bueno que haya eventos como estos para conversar o simplemente para juntarnos.

OBRA 2 | “LA INICIACIÓN”.

Una de las características esenciales del teatro es ese encuentro presencial, simultáneo, entre tanta gente.

Hoy qué le tira más escribir. Vi que lo último publicado es una novela...

Te podría decir que en este momento estoy más con cuento y con novela, pero hace unos meses, estuve con poesía, y antes con teatro. Depende un poco de la época y de la predisposición del año. Por ahí algo que uno escucha y nos conmueve, y pensás en la mejor forma de compartirlo, en un escenario, en un libro, en una poesía, etc. Yo creo que no tengo un preferido, son ciclos, y tengo que estar atento a ver qué es lo que me parece más apropiado para escribir una cosa u otra.

“Ejercicio de Teatro Comparado”​​​​​​​

Desde este jueves hasta el sábado se desarrollará en San Salvador de Jujuy el evento “Ejercicio de Teatro Comparado”, organizado por el Teatro El Pasillo (José de la Iglesia 1190), que incluye charlas, taller de crítica teatral y presentaciones de obras de Jujuy y de provincia de Buenos Aires. Todas las actividades tendrán lugar en El Pasillo. El teatro comparado es una disciplina que analiza el fenómeno teatral a través del estudio de sus relaciones, diferencias y vínculos en diversos contextos geográficos, culturales o históricos. El encuentro estará presidido por el reconocido investigador, crítico y docente universitario especializado en teatro, literatura y artes, Jorge Dubatti. Se pondrán en escena y se analizarán dos obras de Jorge Accame de Jujuy (“Jueves de Comadres” y “La Iniciación”) y dos obras de Pablo Albarello, de Buenos Aires (“Pater” y “Angélica”).

La programación

El jueves a las 21.30 se realizará la presentación junto a Jorge Dubatti, y los autores Pablo Albarello y Jorge Accame, con entrada libre. El viernes de 12 a 14 se dictará un seminario de crítica teatral a cargo de Jorge Dubatti. Por mayores informes e inscripciones, los interesados deben comunicarse al 3885250543. Cupo limitado. Y por la noche, a las 20 se presentará la obra “Jueves de Comadres” y a las 22, “Pater”. El sábado, a las 20 se presentará “La Iniciación” y a las 22, “Angélica”. A las 23 se realizará el cierre. Las entradas para las funciones de obra, se pueden adquirir por entradaweb.com.