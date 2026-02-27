Wierna propone noche de peña entre amigos

En su nueva etapa solista, el folclorista salteño Gustavo Wierna presentará en nuestra provincia su reciente material audiovisual titulado "En Redes". La cita es mañana a partir de las 22 en una peña sita en San Martín 647 de la capital jujeña, organizada a beneficio Guillermo "Guille" De Pardo, reforzando de esta manera el vínculo de hermandad que une a los artistas del norte.

En esta ocasión tan especial, el músico compartirá escenario con una formación de excelencia que incluye a Andrés Lagarde (coros y guitarra) y Jorge Rodríguez (coros y bombo).

"En Redes" es el primer sencillo y videoclip de su etapa solista es una mirada sensible sobre los vínculos en tiempos digitales. Grabado en diferentes locaciones de Salta, el material busca retratar el contraste entre la conexión virtual y el deseo humano de cercanía. La canción ya se encuentra disponible en todas las plataformas como Spotify y YouTube.

También actuarán en la oportunidad Pucho González Trío, Zencerro e invitados especiales.

GUSTAVO WIERNA

Trayectoria

Gustavo Wierna cuenta con un recorrido que incluye presentaciones en festivales nacionales como Cosquín, Jesús María,

Serenata a Cafayate y el Festival del Poncho. Exintegrante de grupos emblemáticos como Los Cuatro de Salta, Los Calchaquíes y Vale Cuatro. Ha realizado colaboraciones con figuras como El Chaqueño Palavecino, Los Nocheros, La Bersuit, Lito Vitale y Los Tipitos.