Un abrazo a Jujuy de gran belleza que recorrerá el mundo

Con ritmo de carnavalito y otra vez adentrándose en su origen, en esta tierra argentina y más específicamente jujeña, parece que Cazzu se está volviendo a abrazar con nosotros.

Para este carnaval presentó un tema y un video clip de gran belleza, "Jujuy estrellado", que enorgulleció a los jujeños que entendimos que nuestra fiesta estaría en las pantallas del mundo, y ese ritmo nuestro, mezclado con la modernidad, llevaría el traje de diablo a un ámbito internacional.

Toda su grandeza la logró un poco lejos de Jujuy, y parecía que eso le dolía. De a poco, ya siendo "La Jefa", empezó a volver, y a dejarse mimar por este público y esta comunidad que sí es cierto, no suele valorar a sus artistas cuando comienzan, y entonces los deja volar solos. Algunos llegan y vuelven a mostrar sus frutos, otros quedarán en el camino desalentados, y otros como ella, serán estrellas internacionales y en su regreso mimarán a su lugar con un tema como "Jujuy estrellado".

Cazzu ya está más allá de todo lo que pueda afectar su espíritu creador y original, y eso es alentador.

Un bellísimo estreno que la pone de nuevo en el lugar del trup y lo electrónico, del que había dado un pequeñísimo paso (no sin retorno), pero siguiendo el sonido folclórico que empezó a retomar (porque de niña también fue lo suyo). Entonces sikus y quenas, bombo y charango, marcan en medio de bajos y sonidos más electrónicos, que ella es Carnaval también. Lo lanzó en Jueves de Comadres, y Jujuy agradece ese gesto que lleva nuestra tradición carnestolenda al mundo a través de su voz.

Ella es la diabla en esta historia, y otra vez vuelve a marcar el empoderamiento femenino y cómo puede convivir con la tradición.

Totalmente coherente en todas sus formas, trapera, folclorista moderna, urbana y del cerro, decidora y vengativa, luchadora que enfrenta y romántica, es una mujer del arte que se sabe encantadora y con fuerza.

Encanta y envuelve con su belleza jujeña, con su estética original, todo producto de su sentido del arte, está en su mejor momento, pero va a seguir creciendo.

Sorprendió cuando propuso "Latinaje" (su ´último álbum lleno de nuevos ritmos y fraseos diferentes al del trap que es muy rápido y corto), obra que la llevó a los escenarios folclóricos más importantes de nuestro país. Y aunque a un sector no le pareció que se distancie del trap, ella sabe que lo que hace es lo correcto, lo justo, lo lindo, y lo que suma a su camino artístico. Y ese público trapero la estará esperando para cuando vuelva algún día, si lo decide, con ese sonido puro.

Imponente, demostró que puede con todo.

Cazzu (Julieta Cazzuchelli) es mujer, es madre, es artista, es jujeña, es argentina, y toda su experiencia de todas estas facetas, están cantadas, escritas en sus letras, es honesta y abierta, y eso también se agradece. Tuvo su tiempo de enamorada, su tiempo de tristeza desilusionada, de su duelo amoroso, de madre feliz y luchadora en solitario, y su resurrección, y todo nos lo cuenta con su arte.

"Jujuy estrellado" es romántico, es colorido, es tradicional y es moderno, es un hit, cayó bien, sorprendió y va ser un himno más del Carnaval jujeño.

Sobre esta producción

UNA HISTORIA DE AMOR | DONDE ELLA ES LA DIABLA.

El parte de prensa que anunciaba el estreno de "Jujuy estrellado" decía que La Jefa redefine las tradiciones del norte argentino bajo una mirada femenina y contemporánea, encarnando la figura de "la diabla" como símbolo de libertad y pertenencia.

"Jujuy Estrellado" es una pieza que profundiza la narrativa iniciada en su álbum Latinaje. Tras su paso histórico por los festivales de Cosquín Folclore y Jesús María, la artista vuelve a sus raíces para ofrecer una relectura del carnaval jujeño, transformando el ritual en una declaración de identidad. En esta entrega, Cazzu resignifica la figura del Diablo —tradicionalmente masculina— para encarnar a La Diabla, un símbolo de ruptura, que coloca a la mujer en el centro de la escena folclórica actual.

El lanzamiento se completa con un videoclip cinematográfico ambientado en su provincia natal. La historia sigue a Julieta desde la cotidianidad de un restaurante de barrio hacia un universo onírico en las sierras jujeñas, donde la nostalgia de la cumbia y los arreglos de tinte norteño producidos por Nico Cotton cobran vida. El clip muestra un multiverso visual donde el deseo, la memoria y el paisaje se entrelazan bajo la luz de la luna.

La actualidad de Cazzu

“LATINAJE”.

Este lanzamiento llega dentro de una etapa de expansión global, mientras se prepara para su regreso al Movistar Arena el 28 de este mes, y después de haber sido invitada por Bad Bunny a su show en Buenos Aires.

Por otra parte, Cazzu está por dar inicio a su primer tour solista por Estados Unidos. Tras agotar las primeras plazas como el Madison Square Garden y el YouTube Theater, la gira "Latinaje" extendió su recorrido sumando nuevas fechas. Así, la artista reafirma su impacto internacional llevando su esencia regional a los escenarios más emblemáticos del mundo.

Asimismo, en 2025, Cazzu expandió su universo artístico con el lanzamiento de su primer libro, "Perreo, una revolución", un ensayo que rápidamente se convirtió en bestseller. En esta obra, presentada con gran éxito en la Feria del Libro de Buenos Aires, la artista analiza el género urbano desde una perspectiva feminista, reivindicando el perreo como un acto político de autonomía y empoderamiento. Más que una biografía, el libro funciona como el manifiesto teórico de su era "Latinaje, consolidando a La Jefa como una de las voces intelectuales más influyentes de la cultura contemporánea al reflexionar sobre la identidad, el deseo y los desafíos de la mujer en la industria musical.

Este año recibió dos nominaciones: a Premio Lo Nuestro en las categorías "Artista Pop Femenina del Año" y a "Canción del Año" por su éxito "Con Otra".