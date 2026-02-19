Se viene la docuserie de la modelo

Se viene la docuserie sobre la vida y la muerte de la modelo argentina Silvina Luna.

El anuncio empezó a generar una gran repercusión incluso antes de su estreno.

El interés se centra, principalmente, en la incorporación de material nunca antes visto, registrado por la propia actriz en los meses previos a su muerte.

La producción anticipó que reunirá relatos exclusivos y aspectos desconocidos de su historia, con imágenes especialmente sensibles que exponen momentos de su vida privada y prometen una mirada distinta y profunda.

Se trata de un proyecto que respeta una voluntad expresa de la actriz. Era el deseo de Silvina Luna en vida y por supuesto que quedó mucho material.

En esta producción se verá material que ella dejó grabado, que quería que se vea, con amigos. También hay testimonios de pacientes.

Uno de los aspectos más sensibles de la producción tiene que ver con la decisión personal de la actriz de dejar mensajes registrados para que fueran difundidos después de su muerte, un material que hasta ahora permanecía completamente inédito. Nadie vio ese material, se está terminando la postproducción.

Muchos de los que forman parte firmaron un contrato y no pueden contar demasiados detalles, pero se va a escuchar a Ezequiel Luna, hermano de Silvina, hablando por primera vez.

Silvina Luna falleció el 31 de agosto de 2023, a los 43 años después de estar 79 días internada en el Hospital Italiano debido a una serie de complicaciones derivadas de la mala praxis del doctor Aníbal Lotocki.