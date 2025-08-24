Los ganadores del Premio Ledesma de Arte Infantil

Con gran participación y entusiasmo de la comunidad educativa, se conocieron los resultados del Premio Ledesma de Arte Infantil 2025, certamen organizado por la empresa Ledesma en articulación con el Ministerio de Educación de Jujuy, a través de la Modalidad de Educación Artística.

En esta edición se recibieron 642 producciones artísticas realizadas por niños de entre 9 y 12 años, que asisten a escuelas públicas y privadas de distintos puntos de la provincia. La evaluación se llevó adelante en la Sala Nº 5 del Complejo Ministerial del organismo educativo provincial.

El jurado estuvo integrado por los artistas Carolina Inés Franco, Facundo Delfín Cañazares Undiano y Alejandro Nahuel Condorí, quienes tuvieron a su cargo la selección de las obras de acuerdo con criterios estéticos y con las pautas establecidas en las bases del concurso. La actividad contó además con la presencia de la profesora Verónica Ruiz, del equipo técnico de la Modalidad Artística, Gustavo Zingarielo, del área administrativa de la misma, y Leonor Calvó, coordinadora de Cultura de la empresa Ledesma.

El certamen convocó a producciones en la disciplina pintura, con libertad de técnicas, entre ellas óleo, acrílico, témpera, acuarela, lápices de colores, collages o combinaciones de las mismas. La entrega de premios y la inauguración de la muestra con las obras destacadas se realizarán el 10 de septiembre en el Centro de Arte Joven Andino (Caja), ubicado en calle Alvear 534 de la capital jujeña, donde permanecerán expuestas las piezas ganadoras.

Alumnos premiados: Primer Premio: Iris Jazmín Illesca - Escuela Nº 435 “Profesor Humberto Justo Agüero”. Premio Estímulo a la enseñanza de las artes visuales: Profesor Hugo Daniel Arjona. Segundo Premio: Valentino Paz Escuela Nº 207 “Armando Pío Martijena”. Tercer Premio: Morena Durán - Escuela Nº 435 “Profesor Humberto Justo Agüero”. Cuarto Premio: Abril Armella - Escuela Nº 321 “Provincia de Buenos Aires”.

Menciones del jurado: Gustavo Casimiro - Escuela Nº 462 de Cuesta de Lipán (Tumbaya), José Ernesto Rey Campero - Colegio Los Lapachos, Ximena Abigail Molina Escuela Nº 468 (Alto Comedero), Tiara Jazmín Cruz - Escuela Nº 418 “Eva Perón”, Jonatan Ortega - Escuela Nº 8 “Escolástico Zegada” (mención técnica) y Luciana Valdiviezo - Escuela Normal.