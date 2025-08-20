¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

20 de Agosto,  Jujuy, Argentina
violencia de Género
Copa Jujuy Energía Viva
Legislatura
consumo
Juegos Forja
Seccional 58º
Emprendimiento Argentino
Copa Libertadores
Medicina
PRIMERA NACIONAL
Teatro jujeño

Vuelve "Venecia" por La Rosa Teatro

La versión de la compañía que dirige Germán Romano, se repondrá en el Teatro Mitre.

Miércoles, 20 de agosto de 2025 01:00
“VENECIA” | LA OBRA DE JORGE ACCAME, CON ELENCO DE LA ROSA TEATRO.

La Rosa Teatro presentará nuevamente la obra "Venecia" de Jorge Accame, el próximo 10 de septiembre a las 21, en el Teatro Mitre (Alvear 1009).

La Rosa Teatro presentará nuevamente la obra "Venecia" de Jorge Accame, el próximo 10 de septiembre a las 21, en el Teatro Mitre (Alvear 1009).

Cuenta la historia de una madama ciega y vieja que se resiste a morir en su pobre prostíbulo sin antes encontrarse en la bella Venecia con el perdón de su antiguo amante.

La obra es una parábola sobre la solidaridad, la inocencia y el amor que se encuentra en cualquier ámbito, en este caso en un pequeño prostíbulo.

Cuenta con las actuaciones de Silvia Vela, Cecilia Polacco, Ester Balcazar, Ana Tezanos Pintos, Sergio Armatta y Eduardo López, con dirección de Germán Romano.

La escenografía es de Edith "Charo" Villarrubia, y la utilería y maquillaje de Daniel Manero Dirección: Germán Romano

Las entradas están en Autoentrada.com, o comunicándose al 3884342376 o por /instagram, facebook @larosateatrojujuy.

 

