Premio Ledesma: confirman fechas para retiro de obras

La empresa Ledesma informó que los artistas que participaron de la 11º edición del Premio Ledesma de Artes Visuales podrán retirar sus obras los días 20 y 21 de agosto, en el horario de 15 a 19 horas, en calle Lima 1137 del barrio Ciudad de Nieva, en San Salvador de Jujuy.

Desde la organización agradecieron la participación de los creadores de toda la región en esta edición, que formó parte del Circuito Ledesma de Artes Visuales. Ante cualquier consulta, se encuentra disponible el número de contacto 388 581 2596.

El Premio Ledesma, que se desarrolla desde hace más de 20 años con el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Provincia, tiene como objetivo principal promover la producción artística en el NOA y abrir nuevos espacios de exhibición para los artistas regionales, consolidándose como uno de los certámenes más importantes de las artes visuales en el norte argentino.

En esta edición, los ganadores fueron: Gran Premio NOA: Facundo Delfín Cañazares Undiano, por su obra "Piedra basal".

Primer Premio: Carolina Inés Franco, con su obra "Latido". Segundo Premio: María Virginia Serrano, con "Sobre Altares hogares". Tercer Premio: María Eugenia Correa, con "Simientes".

Premio Revelación (artista menor de 30 años): Eloy Adriel Lamas, por su obra "Kawsaykuna huñuy (La cosecha)". Premio Innovación: Pablo Leonel Rivero, con "Ritual de arcilla para llorar".

Además, el jurado otorgó menciones especiales a: Lucía Monserrat Estévez, "Brachyurus Poliocephalus (Híbrido Aguará Guazú-Murciélago)" (Mención estímulo artista joven). María Rosa Mammana, "Sin título" de la serie Estados interiores (Mención de honor). Federico Kirshbaum, por su obra "La aspereza del paisaje". Gabriel Varsanyi, por su obra "Sin título".

De esta manera, la 11º edición del Premio Ledesma culmina destacando el talento de los artistas del NOA y renovando su compromiso de seguir fortaleciendo el circuito cultural y artístico de la región.