16 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Alberto Martín
Elecciones en Bolivia 2025
feria del libro jujuy
Estrenos
HistoLetras
La opinión
Bolivia
General José de San Martín
Javier Milei
General San Martín
Feria del Libro Jujuy

Hoy se realizará el cierre de la 21º Feria del Libro Jujuy

Después de 11 días de actividad, la feria deja la invitación abierta para volver a encontrarse en su próxima edición.

Sabado, 16 de agosto de 2025 22:28
GRAN CIERRE | CON MUCHA MÚSICA Y RIQUEZA CULTURAL.

La 21º edición de la Feria del Libro Jujuy 2025 llega a su jornada de cierre hoy con una variada programación que invita a disfrutar de teatro, presentaciones de libros, música, pintura en vivo, experiencias audiovisuales y espectáculos multidisciplinarios. Desde las 16, diferentes espacios de la capital se convertirán en escenario de propuestas que reúnen a artistas locales, nacionales e invitados especiales.

La 21º edición de la Feria del Libro Jujuy 2025 llega a su jornada de cierre hoy con una variada programación que invita a disfrutar de teatro, presentaciones de libros, música, pintura en vivo, experiencias audiovisuales y espectáculos multidisciplinarios. Desde las 16, diferentes espacios de la capital se convertirán en escenario de propuestas que reúnen a artistas locales, nacionales e invitados especiales.

La jornada comenzará a las 16 horas, en la Plaza de la Memoria, con la puesta teatral "Fedro y el Dragón" a cargo de La Faranda Compañía de Teatro (Claudia Peña y Fernando Arancibia, de Salta). En paralelo, en el Atelier de los Sentidos, se presentará el libro "De comunismo llevar, de Xuxuy al mundo - Conversaciones con Reynaldo Castro" de Benito Aramayo.

Más tarde, a las 17, el público podrá elegir entre dos actividades: la charla presentación del "1º Congreso Internacional de Ufología" en el Salón Éxodo, o la propuesta artística de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy con "Pintura en vivo con Gama", a cargo del joven prodigio del arte y la escritura Gamaliel Ortega, en el Caja.

La música se hará presente a las 17.30, en la Plaza de la Memoria, con el recital "Charango amigo", interpretado por José Diego Sosa, Luis Cala, Emiliano Auberdiac y Cristián Medina.

La tarde continuará con más literatura y debate. A las 18, la Fundación FDL Jujuy ofrecerá la charla "Maternidades en voces de lucha", con Nayra Muñoz Arancibia, Fabiola Quintos y Nadia Haru - La Mar en Coche, en el Atelier de los Sentidos. En simultáneo, el Iaaj presentará la propuesta audiovisual "Experiencia Inmersiva" en el Callejón de las Ideas.

El cierre de la tarde, a partir de las 19, tendrá dos momentos destacados: en la Plaza de la Memoria se presentará el libro "Sueños de la Puna" de Jorge Gronda, con la colaboración de Celestina Ábalos, René Calpanchay y Clemente Flores; mientras que en el Atelier de los Sentidos se desarrollará la propuesta interdisciplinaria "Le amo señora", editada por Natas, que combina actuación, escritura, proyección analógica y pintura, a cargo de Lucía Lascano, Anabel Piñeiro, Cristina Lamothe y Paula Figoli. Además, la Secretaría de Cultura de la Provincia tendrá su espacio especial en el Caja.

Finalmente, la feria cerrará con un gran espectáculo musical a las 20 en la Plaza de la Memoria, con la presentación de "ZenCerro. Música de nuestra América Profunda", integrado por Juan Cruz Torres, Manuela Torres, Lucas Gordillo y Reynaldo Mamani, una propuesta que invita a un viaje sonoro por los ritmos de la región.

De esta manera, la Feria del Libro Jujuy despide su 21º edición con una intensa agenda que refleja la diversidad y la riqueza cultural de la provincia, dejando la invitación abierta para volver a encontrarse en su próxima edición.

 

