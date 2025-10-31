La Sinfónica San Martín en el Auditorio Nacional

Clásicos orquestales y un estreno argentino, por la Sinfónica Juvenil Nacional Libertador San Martín, es la propuesta musical para este domingo. La cita con esta formación musical de prestigio nacional será a las 19 en el Auditorio Nacional. La Sinfónica Juvenil Nacional Libertador San Martín, con el maestro Jorge Lhez como director invitado, estrenará la Fantasía para orquesta de la joven compositora argentina Juana Zapata. Luego interpretará el Concierto para violín en re mayor de Chaikovski, -con Nehuel Aguirre como solista invitado- y el arreglo orquestal de Ravel sobre la suite Cuadros de una exposición, de Mussorgsky.

Libros antiguos en el Palacio Libertad

Con el lema "La mujer en la literatura argentina", se inauguró el miércoles la 18º edición de la Feria del Libro Antiguo de Buenos Aires, en la Plaza Seca del Palacio Libertad. Se trata del encuentro anual organizado por la Asociación de Libreros Anticuarios de Argentina (Alada), que ya se ha consolidado como un espacio de referencia para bibliófilos, coleccionistas y amantes de los libros. Hasta el domingo, se expondrán ejemplares antiquísimos, ediciones modernas, raras y especiales, así como obras únicas con ilustraciones originales, encuadernaciones artísticas, grabados, mapas, fotografías, afiches y otras piezas en papel.

“Ojo de Pombero” de Tania Scaglione

Este sábado a las 20, se presentará en el Centro Cultural "Borges" de Buenos Aires, la obra teatral "Ojo de pombero", escrita y dirigida por Tania Scaglione. Cuenta con las actuaciones de Ricardo Arias, Germán Basta, Laura Copello, Vilma Echeverría, Mumo Oviedo, José Pierini e Irupé Vitali. Una madre a punto de olvidarlo todo, dos hijos intentando no perderla para siempre, una pared inclinada prediciendo el derrumbe. La ciudad de Rosario, la amistad, el amor, la política y el exilio traman esta historia, que es también una versión dislocada de La novicia rebelde. La obra explora, con sensibilidad y humor, el devenir de una familia que comienza a desintegrarse.

Sobre una acumuladora compulsiva

"Late el corazón de un perro", obra teatral de Franco Verdoia, se presentará todos los miércoles a las 20 en el Centro Cultural "Borges" de Buenos Aires, hasta el 17 de diciembre. En un pueblo del interior profundo de la provincia de Santa Fe, una azafata y un bombero tienen veinticuatro horas para convencer a una mujer de desprenderse de una sobreacumulación de muebles, objetos y basura que la mantienen cautiva en su propia casa. Mientras afuera, el pueblo añora con imitar el lustre de una ciudad moderna, puertas adentro Mabel, se aferra de manera estoica a los objetos. Actúan Berenice Gandullo, Silvina Sabater y Gerardo Serre.

“Aileen: la reina de las asesinas en serie”

Streaming "Aileen: la reina de las asesinas en serie" Acaba de llegar a Netflix el impactante documental "Aileen: la reina de las asesinas en serie". La producción reconstruye los últimos días de Aileen Wuornos, la infame asesina en serie, y pone al descubierto sus propias palabras antes de la inyección que terminó con su vida en 2002. Fue un caso real que conmocionó a Estados Unidos y al mundo entero. Fue ejecutada el 9 de octubre de 2002 por una inyección letal en Florida, tras ser condenada por matar a siete hombres entre 1989 y 1990. Trabajaba como prostituta en el sur de Estados Unidos cuando comenzó su espiral de violencia. A más de veinte años de su recordada ejecución, Netflix estrenó este filme.