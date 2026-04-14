Pellerano: "Lo trabajado en la semana sí se vio"

Consumada la victoria de Gimnasia y Esgrima ante Agroepcuario por 2 a 1, el director técnico del "albiceleste", Hernán Pellerano, se mostró "contento" por "llevarse un gran triunfo en una cancha difícil", destacando que "lo trabajado en la semana sí se vio en el encuentro".

Puntualizó que "fue importante reponernos del gol en la primera pelota parada" a fin de "poder igualar el partido" y enfatizó que, a partir de esa situación, "levantamos vuelo para ganar".

"Después de ponernos 2 a 1, supimos cuidar la pelota y manejar los tiempos del partido", explicó el DT.

En esta línea, Pellerano subrayó que Gimnasia "tiene un plantel de grandes jugadores", que cuando no se puede jugar bien "dejan todo para llevarse la victoria, como lo hicieron en este partido".

Lo cierto es que El "lobo" sigue en la cima de la Zona B y los números son inapelables. Sin embargo, es un equipo que todavía busca su identidad futbolística, pero que posee una voracidad implacable cuando pisa el terreno rival.

La estadística más contundente es el promedio de puntos obtenidos. De 24 unidades posibles, Gimnasia rescató 18, lo que representa un 75% de efectividad. En una categoría tan irregular y física como la Primera Nacional, mantener ese ritmo de puntuación es lo que separa a los animadores de los candidatos.

A su vez, a diferencia de otros procesos donde el "lobo" generaba mucho y concretaba poco, este modelo 2026 se destaca por la economía de esfuerzos. No necesita dominar el trámite los 90 minutos ni tener una posesión abrumadora para lastimar.

El equipo llega menos, pero factura más. La capacidad de hombres como Menéndez o Cachi para capitalizar son evidentes.

También más allá de lo táctico, hay una cuestión de carácter. El plantel ha sabido aislarse de los ruidos externos (como el reciente incidente con Emiliano Endrizzi en el aeropuerto) para enfocarse en el objetivo. Esa madurez se traduce en la tabla que es en donde lidera.