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Deportes

Los chicos de Gimnasia a Cafayate

Integrantes de la Escuela de Taekwondo de Gimnasia participarán de un importante torneo de la especialidad que tendrá lugar en el complejo polideportivo municipal de Cafayate, en Salta, el próximo domingo.

Viernes, 10 de abril de 2026 00:00

Representarán los colores de la institución del barrio Luján los siguientes deportistas jujeños: Isabella Llanos, categoría infantil azul rojo; Jorge Soria, infantil 10 años azul rojo y Gabriela Soria, en juvenil azul rojo.

De cara a este exigente compromiso, los mencionados taekwondistas junto a sus compañeros intensifican su preparación con practicantes de la Liga Jujeña de Veteranos de Fútbol y del Centro Vecinal "18 de Noviembre".

El profesor Ramón Soria es quien se encuentra a cargo de la mencionada escuela "Loba" de artes marciales. En ese sentido, resaltó que siempre es importante poder competir a nivel interprovincial para saber dónde están parados los chicos de cara a lo que se viene.

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