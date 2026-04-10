Los chicos de Gimnasia a Cafayate

Representarán los colores de la institución del barrio Luján los siguientes deportistas jujeños: Isabella Llanos, categoría infantil azul rojo; Jorge Soria, infantil 10 años azul rojo y Gabriela Soria, en juvenil azul rojo.

De cara a este exigente compromiso, los mencionados taekwondistas junto a sus compañeros intensifican su preparación con practicantes de la Liga Jujeña de Veteranos de Fútbol y del Centro Vecinal "18 de Noviembre".

El profesor Ramón Soria es quien se encuentra a cargo de la mencionada escuela "Loba" de artes marciales. En ese sentido, resaltó que siempre es importante poder competir a nivel interprovincial para saber dónde están parados los chicos de cara a lo que se viene.