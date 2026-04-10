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Deportes

"Lobitos" entrenarán en el Comercial 1

El Club Gimnasia y el Ministerio de Educación de la Provincia firmaron un acuerdo por el cual la institución deportiva utilizará las instalaciones de la Escuela de Comercio Nº1 "Profesor José Antonio Casas" para la práctica de básquet y vóley.

Viernes, 10 de abril de 2026 00:00

La firma del convenio estuvo a cargo del presidente del "lobo", Walter Morales, y la titular de la cartera educativa, Daniela Teseira.

En este marco, la funcionaria destacó que "es una gran oportunidad para profundizar nuestro respaldo al desarrollo de los deportistas jujeños".

Detalló que el acuerdo "es de apoyo recíproco" y argumentó que "la escuela permite el uso de sus instalaciones para la práctica del deporte, mientras que Gimnasia ayuda a la puesta a punto del predio".

Morales también se mostró muy conforme con este nuevo vínculo que beneficiará a muchos jóvenes deportistas.

En otro orden, las autoridades sentaron bases de cooperación para la futura implementación del denominado Proyecto Puente, que tiene como fin enriquecer la formación de niños, niñas y jóvenes a través del deporte y talleres de habilidades socio-emocionales.

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