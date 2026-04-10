Las escuelas equipadas en Palpalá

La Municipalidad de Palpalá, a través de la gestión del intendente Rubén Eduardo Rivarola, hizo entrega de un nuevo lote de elementos destinados a las Escuelas Deportivas Municipales Gratuitas que funcionan en los distintos barrios de la ciudad. Esta iniciativa busca reforzar el compromiso de la comuna con la promoción del deporte como herramienta de inclusión social y desarrollo juvenil, especialmente en un contexto económico desafiante para las familias que sufren la constante inflación y deben optar en sus prioridades. Al tiempo que se generan espacios de contención que contribuyen a alejarlos de malos hábitos, a través de formación en valores, integración social y construcción de una comunidad más saludable y unida.

El intendente Rivarola encabezó el acto de entrega de los materiales deportivos, subrayando la importancia de esta acción como parte fundamental "del plan para mejorar la situación de las Escuelas Deportivas Gratuitas en la ciudad". La dotación de elementos permitirá a las diversas disciplinas contar con los recursos necesarios para desarrollar sus actividades de manera más eficiente y atractiva para los niños y jóvenes.

Un aspecto central de esta política municipal es el carácter gratuito. En este sentido, el intendente destacó que "esta gratuidad es crucial, brindando una alternativa accesible para las familias de Palpalá, quienes, debido a la actual crisis económica, podrían ver limitada la posibilidad de enviar a sus hijos a clubes o escuelitas privadas con cuotas mensuales", afirmó Rivarola.

El mandatario local, también enfatizó los múltiples beneficios que el deporte aporta a la juventud de Palpalá. "Más allá de la actividad física en sí, las escuelas deportivas gratuitas fomentan la socialización entre los participantes y ofrecen una alternativa constructiva al excesivo uso de pantallas y dispositivos digitales".

Finalmente, resaltó el rol preventivo del deporte al "sacar a los jóvenes de los malos hábitos", consolidándolo como un pilar fundamental en la construcción de una sociedad más sana y comprometida. "Sea poquito, mucho o lo que fuera, pero vamos a seguir trabajando en este ámbito", concluyó Rivarola.

Por su parte, Claudia Cejas, a cargo de las clases de atletismo en el barrio Florida, compartió su experiencia: "La verdad que esto nos incentiva a seguir con el deporte en los barrios". Como exdeportista en atletismo y actual jugadora de básquet, transmite su experiencia a los chicos, y ve con satisfacción cómo "cada vez el grupo crece más, se están acercando más chicos, y los papás. Es muy lindo el acompañamiento de los padres". Cejas valora la descentralización del deporte, que "permite a los chicos practicarlo en sus barrios sin necesidad de trasladarse, lo cual es vital dada la situación económica actual donde es una ayuda importante para los padres de familia".

Por su parte, Melisa Quiñones destacó la importancia del hockey en Palpalá, una disciplina que cuenta con un predio de entrenamiento de referencia en la provincia. Las clases de hockey se dictan los lunes, miércoles y viernes, y es un deporte "que sigue en crecimiento, siempre vigente acá en la provincia y en Palpalá por tener esta cancha tan hermosa, siempre somos protagonistas". Quiñones también informó sobre la articulación de la Escuela Municipal de Hockey con el Club Gimnasia, lo que ofrece un "doble beneficio para las jugadoras porque van a tener rodaje seguro", además de acceder a indumentaria y ahora a más elementos.