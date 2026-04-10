Para Cosaro, será un duro compromiso

El plantel profesional de Gimnasia y Esgrima se prepara con todo para visitar el domingo a Carlos Casares, Buenos Aires, donde se verá las caras con Agropecuario. Después del ajustado triunfo sobre Patronato, derrota que le costó el cargo al entrenador Rubén Forestello, los "albicelestes mantienen un ritmo de trabajo constante y doblando los esfuerzos para potenciar el nivel futbolístico.

Es que el "lobo" se encuentra en la parte alta de la tabla de la Zona B de la Primera Nacional, compartiendo la cima con Tristán Suárez, que tiene una mejor diferencia de goles en esta competencia.

En este marco, el defensor y capitán del conjunto jujeño, Guillermo Cosaro, indicó que "conocemos la clase de jugadores que tiene nuestro rival" y que "suelen hacerse fuertes de local", para lo cual "tendremos que trabajar bien el partido, a fin de traernos los tres puntos a Jujuy. Será un compromiso duro".

Asimismo, el central se mostró "muy contento" por "volver al gol", que "sirvió para destrabar un partido cerrado" en referencia al cabezazo impecable que metió el fin de semana pasado que implicó el uno a cero parcial ante los entrerrianos. En el cierre de las acciones, el uruguayo Soria anotó el dos a cero final para la algarabía del pueblo "lobo".

En tanto, Cosaro hizo énfasis en la confianza del grupo, destacando que "tenemos dos victorias consecutivas y eso suma siempre", para luego agregar que "queremos seguir por este camino, buscando ser protagonistas todos los partidos".

Asimismo agregó que "trabajamos para ser más sólidos en todos los aspectos y vamos a seguir mejorando", subrayó.

Los dichos del experimientado zaguero reflejan el pensamiento colectivo de los jugadores de Gimnasia, que reconocen que se encuentran en un lugar expectante en la tabla de posiciones, pero que todavía faltan aspectos a pulir para no sufrir atrás.

El domingo el balón volverá a rodar y nuevamente el equipo de Hernán Pellerano saldrá al ruedo buscando mantenerse en lo alto.