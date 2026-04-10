Edgardo Aramayo comenzó ganando

Edgardo Aramayo comenzó la temporada festejando. El jujeño se quedó con la modalidad de FBI pistola grueso calibre y revolver cañón corto organizado y fiscalizado por el Tiro Federal Salta.

Si bien fue en la vecina provincial de Salta, dijeron presentes competidores de toda la región del NOA, por lo que la Victoria del jujeño se valora mucho más habida cuenta el gran nivel que cada tirador logró exhibir.

"Muy contento por el inicio de temporada que tuve, pude quedarme con la categoría en una fecha muy competitiva, ya que estuvieron presente un buen número de tiradores dónde todo es muy Parejo", apuntó.

El puntaje de Aramayo fue perfecto, ya que primero marcó 40 de 40 posible, y en el Segundo 190 de 200, lo que le permitió ir posicionándose en los primeros lugares del ranking del campeonato Anual del Tiro Federal de Salta.

Pero no fu el único que se lució, ya que en el segundo puesto finalizó Ismael Acosta, también de la provincial de Jujuy, que tuvo un muy buen desempeño obteniendo en la misma división un 40/40 y 184/200 como resultado.

Los jujeños pisaron fuerte, pero no fue casualidad, Aramayo recordemos que ya fue campeón en el calendario de la vecina provincia, mientras que Acosta siempre se hace un lugar en el podio, marcando diferencia y sobre todo peleando los puestos de vanguardia.

La modalidad de tiro en FBI durante la competencia consistió en efectuar 5 disparos a un blanco rebatible a 15 metros de distancia en un tiempo de 4 segundos partiendo con el arma enfundada, lo cual exige destreza y precisión para cumplir perfectamente con cada uno de los pasos durante el lapso de ese tiempo.

Aramayo, cuenta con una larga trayectoria en el tiro deportivo, desde sus inicios en el Club de Cazadores y Pescadores La Viña, siempre lleva en lo más alto la bandera de Jujuy, producto de la calidad que posee.

Además de ganar en Salta, cada vez que compite en la provincia durante los torneos del Tiro Federal Jujuy, también está peleando los puestos de vanguardia en las diversas modalidades.