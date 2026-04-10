Adiunju definió elecciones y lanzó un plan de lucha

En un contexto de creciente preocupación por la situación presupuestaria de las universidades nacionales, la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (Adiunju) llevó a cabo el pasado 1 de abril de 2026 una asamblea extraordinaria en su sede gremial. La jornada reunió a afiliados con el objetivo de analizar la coyuntura y definir acciones concretas tanto en el plano institucional como en el gremial.

Uno de los puntos centrales fue la definición del proceso electoral para renovar la Comisión Directiva del sindicato. En ese marco, se resolvió la conformación de la Junta Electoral, que tendrá a su cargo la organización y fiscalización de los comicios. Fueron designados como miembros titulares Virginia Gareca, María Eugenia Calvó y Fadel Emilio Temer, mientras que Natalia Aramayo y Ceferino Alberto Zerpa actuarán como suplentes. Esta instancia marca el inicio del calendario electoral interno y resulta clave para garantizar la participación democrática dentro del gremio.

Las listas deberán presentarse para su oficialización hasta el miércoles 15 de este mes a las 9, en la sede del sindicato.

Además de los aspectos organizativos, la asamblea debatió extensamente la situación que atraviesa el sistema universitario, particularmente en relación con el financiamiento. Como resultado, se aprobó un plan de lucha que se desarrollará a lo largo de abril, con una serie de acciones orientadas a visibilizar el conflicto y promover la articulación con otros sectores.

Durante la semana del 13 al 21 de abril, el gremio organizará una jornada cultural en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Esta actividad buscará incorporar expresiones artísticas como forma de sensibilización social. En paralelo, se llevará adelante una clase pública sobre el desfinanciamiento universitario, donde se analizarán sus impactos en la calidad educativa, la investigación y las condiciones laborales.

Hacia fines de mes, en la semana del 27 de abril, se prevé la realización de una clase abierta sobre la guerra, ampliando el debate hacia el contexto internacional y sus implicancias. A estas iniciativas se suman acciones permanentes de difusión dentro de la universidad, mediante la circulación de carteles y volantes en las aulas, con el fin de convocar a otros gremios y al estudiantado a sumarse a las actividades.

Desde Adiunju señalaron que el plan de lucha responde a la necesidad de defender la universidad pública frente a lo que consideran un proceso de desfinanciamiento que pone en riesgo su funcionamiento. En ese sentido, destacaron la importancia de sostener la organización colectiva y la participación activa de la comunidad universitaria.

Con estas resoluciones, la asamblea extraordinaria dejó planteado un escenario de intensa actividad gremial para las próximas semanas, combinando la vida institucional del sindicato con una agenda de movilización y concientización en defensa de la educación superior pública.

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