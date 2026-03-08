El Cruce y la fuerte apuesta a los juveniles

A pocos días del arranque del Apertura de la Liga Jujeña de Fútbol, El Cruce confirmó que mantendrá el proyecto Alexander Andrade apostando a los juveniles del club. Raúl Mogro, titular de las "pirañas", comentó ante El Tribuno de Jujuy que "institucionalmente estamos bien, ahora en lo futbolístico vamos bien en Primera, Inferiores y Escuelitas, aunque nos falta algo en el femenino, pero llegamos, tenemos tiempo. En 150 Hectáreas entrenan los chicos y en cancha José Gabriel cerca de la Tupac Amaru la Primera. Alexander Andrada sigue como DT en Primera y en Inferiores está Gonzalo Mendoza, Héctor Villarroel y otro más".

Mirando al horizonte, el dirigente admitió que "tenemos que mejorar el nivel futbolístico que a veces a los clubes chicos se nos complica, por no tener un espacio físico para entrenar más tranquilos. No estamos a la altura de Zapla o Talleres pero llegamos bien. Tenemos un proyecto desde 2025 que es trabajar con todos los chicos de las Inferiores y se vio en el último torneo corto donde jugamos con la Sub 19 y llegamos a semifinal. En cuánto a los pases habrá dos chicos que se irán sumando y sólo se fueron 2", agregando que "El Cruce es un club muy humilde, no tiene una Comisión grande, no tenemos ayuda y trato de llevarlo para adelante como podemos, es un esfuerzo propio, los profes y 'Rolo'. Es un esfuerzo grande por amamos al club. No cobramos una cuota y el que quiere trabajar tiene que poner mucho, hicimos una nueva Comisión con exjugadores. Sueño con llegar con los chicos a estar entre los 4 mejores del torneo".

Previo a la asamblea de la Liga dijo que "seguramente haya un cambio y creo que en lo económico influirá en todos los clubes. Espero que haya un consenso entre presidentes y delegados por el bien de los chicos y los clubes".