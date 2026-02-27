Pellerano define los once para retornar a la victoria

Gimnasia piensa en dar vuelta rápido la pagina de la derrota el fin de semana pasado ante Chacarita. En mente del equipo de Pellerano está el duelo de este domingo frente a Quilmes, con el arbitraje de Maximiliano Manduca.

El "cervecero" sólo sumó un punto en las primeras dos fechas y se presentará en el "23 de Agosto", urgido de resultados positivos.

Para el mencionado encuentro Pellerano tiene a disposición en el "lobo" a todo el plantel, excepto Vaquero y Camargo, que aún se recuperan de las roturas de ligamentos sufridas el año pasado.

Habrá que aguardar si el DT le mantiene la confianza a los mismos 11 por cuarto partido seguido o decide algún cambio, teniendo en cuenta los buenos ingresos del domingo ante Chacarita en el segundo tiempo.

Por su parte, Federico Paradela, mediocampista de Gimnasia que arribó en el último mercado de pases proveniente de Sarmiento de Junin de la Liga Profesional, pidió mantener la calma ante el primer traspié de la temporada: "Esto recién arranca y hay que seguir trabajando. No tenemos que volvernos locos porque veníamos de dos partidos muy buenos. Hay que mejorar para lo que viene".

Sobre el trámite de la derrota ante Chacarita, el volante aseguró que "tuvimos el control del partido y de la pelota, pero no pudimos concretar. Ellos llegaron 3 veces y nos hicieron 3 goles. Ahí estuvo la diferencia".

En el banco del equipo local el domingo estuvo Matias Modolo, quien fuera DT del "lobo" hasta el año pasado. "Puede ser que influya en algo que haya un técnico conocido enfrente. Yo no estaba en el club, pero sí es verdad que Módolo conocía a la mayoría de los chicos y puede sacar provecho de eso".

El mediocampista de importante trayectoria en distintos equipos del ascenso y de primera, como Agropecuario. Ferro, Dalmine y Tigre, afirmó a la salida del vestuario "funebrero" que en el próximo compromiso del domingo "contra Quilmes esperamos sacar la mejor versión del equipo, como en Copa Argentina y contra Midland en el torneo".

El futbolista con pasado también en el fútbol paraguayo sumó minutos en los 3 encuentros ingresando desde el banco de suplentes y ante Chacarita mostró un buen nivel. "Estoy contento en lo personal, sumando desde el lado que me toque. Me voy sintiendo cada vez mejor y más cómodo conociendo a los compañeros del plantel. Mi puesto es suelto en el medio como enganche, pero me puedo adaptar a lo que pide el entrenador", aclaró.