El DT Godoy admitió que "será una prueba de fuego"

Mañana en Perico se jugará la semifinal de ida de la Región Norte del Torneo Regional Federal Amateur, entre Atlético Talleres y Atlético San Pedro a partir de las 18 donde en la antesala, el técnico del "expreso", Víctor Nazareno Godoy, lo consideró como "una prueba de fuego".

Ante el requerimiento de diario El Tribuno de Jujuy, Godoy instalado en Perico y pasando las fiesta de fin de año con su familia a la distancia como es el caso de varios jugadores del plantel, explicó que "son momentos especiales porque es una parte significativa del torneo, nos preparamos para esto y vamos a tratar de cumplir un objetivo, vamos en busca de eso. Es un partido que será duro y donde será importante no cometer errores, somos dos equipos que tenemos medianamente las mismas características de juego y calculo que será un partido lindo, abierto donde habrá detalles y ahí estarán las diferencias".

Después reconoció que "lo vi de visitante a San Pedro y de esa forma lo logramos analizar, es un equipo que está trabajado y que viene desde hace un buen tiempo con un esquema y jugadores que lo hacen muy bien. Y nosotros logramos darle un buen funcionamiento a este equipo en el juego y cuando las cosas son adversas. Cuando somos locales somos un equipo protagonista y de visitante lo planteamos de otra forma, pero hay que sumarle que Talleres es un club con historia y desde el día que me sumé como mánager, supe que no merece estar en esta categoría y si en una más alta. Vamos detrás de ese sueño, después hay que jugarlo y es un partido difícil pero tenemos lo nuestros y estamos con mucha confianza para lo que viene", adelantó.

Comparando con el ascenso logrado siendo DT de Concepción FC, Godoy dijo que "los jugadores son diferentes todos, son generaciones diferentes y en Tucumán teníamos grandes problemas económicos pero eran jugadores grandes donde el compromiso estaba por sobre todo y a la hora de entrenar y de los partidos se olvidaban de todo. Jugaban porque tenían hambre de ganar. Hoy los jugadores son mucho más profesionales que antes y me sumo yo también, hay más herramientas pero cuesta en la concentración y lo táctico, pero me fui adaptando y si el grupo se compromete como Talleres hoy, se me hace más fácil. Nos queda un camino por recorrer y vamos bien, tenemos una prueba de fuego importante y tenemos que estar preparados".