Atletas se prepararon en el Cear quiaqueño

Los deportistas Carlos Isasmendi y Luján Vilca, integrantes del Centro de Deporte Adaptado de San Pedro de Jujuy, realizaron una mini pretemporada en la ciudad fronteriza de La Quiaca, acompañados por los entrenadores Matías Roldán y Claudia Trujillo.

El trabajo forma parte de la preparación con vistas a compromisos nacionales e internacionales, con el objetivo de dar el salto del deporte social al nivel paralímpico.

En el caso del sampedreño "Carlitos" Isasmendi, el gran desafío es llegar en óptimas condiciones al Mundial de Atletismo para Personas con Síndrome de Down, que se disputará en Bulgaria. Roldán también irá como parte del cuerpo técnico de Argentina.

"Es un logro enorme que nos llena de orgullo como ciudad. San Pedro va a estar representado. Detrás de estas convocatorias hay esfuerzo, constancia y mucho trabajo. El deporte abre puertas y construye sueños", felicitó el intendente ramaleño, Julio Bravo.

Por su parte, Luján Vilca, oriunda de La Quiaca, continúa afinando su puesta a punto de cara a las competencias nacionales, consolidando su crecimiento deportivo. Precisamente se confirmó que Luján fue convocada al campo de entrenamiento de atletismo adaptado organizado por la Secretaría de Deportes de la Nación, que se desarrollará del 6 al 9 de febrero en la Ciudad de Buenos Aires.

Acompañada por Isasmendi, bajo la supervisión de los profesores Trujillo y Roldán, estuvo trabajando intensamente estos días en el Complejo de Alto Rendimiento Deportivo (Cear) de su ciudad, sabiendo que es fundamental el esfuerzo de ahora para después alcanzar los objetivos propuestos.

Desde la Municipalidad de La Quiaca se destacó que la inclusión y oportunidades que siguen abriendo caminos para el deporte adaptado. "Orgullo que nace en el territorio y proyecta futuro debe ser el desafío de todos", agregaron.