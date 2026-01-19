El palpaleño 'Giuli' Gurrieri escribe su página en Israel

Instalado en Petah Tikva, Israel, el palpaleño Giuliano Gurrieri dialogó con diario El Tribuno de Jujuy y contó su presente en el Maccabi de esa misma ciudad en la categoría U19 con quién se vinculó profesionalmente por 2 años tras su paso en la Reserva de Atlético Tucumán y en la Divisiones Inferiores de Argentinos Juniors, clubes con quienes está totalmente agradecido por su formación deportiva y personal.

"Giuli" desde que nació tiene una relación muy fuerte al fútbol, ya que es bisnieto de Don Esteban Gurrieri, emblema de Altos Hornos Zapla en la época dorada; nieto mayor del entrañable Alberto "Betito" Gurrieri, utilero del "merengue" y sobrino nieto de Sergio Gurrieri, exjugador que fue vendido a Estudiantes de La Plata donde dejó su huella en Copa Libertadores.

Hoy la historia la escribe, el palpaleño de 18 años que surgió de la Escuelita de Fútbol Deportivo Constitución, pero su constancia y sacrificio al dejar su hogar con 13 años lo depositó en un equipo del continente asiático que compite en la máxima categoría del fútbol de Israel con serias chances de ser "ojeado" por selectivos menores a la "Scaloneta" o bien tener más cercanía con el fútbol europeo.

De entrada comentó que "me trata muy bien Israel, fue una llegada muy linda y a la vez rápida porque llegué el 4 de enero. Es una ciudad muy hermosa con playas, lindas vistas y paisajes, yo estoy en Petah Tikva Tel Aviv donde estoy jugando en el club Macabbi Petah Tikva. Llegué gracias a mi representante (Bar Katz), él me consiguió esta oportunidad y estoy contento porque se dio todo como esperaba", agregando que "tengo 18 años y mentalmente lo atravieso muy bien, por suerte soy una persona fuerte de cabeza, obviamente lo charlé con mi familia y mi novia para ver que opinaban ellos. Llegamos todo a la decisión que esto era lo mejor por eso no me costó venir, obviamente se extraña pero es mi futuro. Ellos saben los objetivos que yo tengo y gracias a Dios me apoyan en todo. No dudaron en dejarme venir", detalló.

EL NIETO DE “BETO” Y SOBRINO DE SERGIO | VIVE UN SUEÑO TRAS SU PASO POR TUCUMÁN Y LA PATERNAL.

Luego explicó que "tengo contrato con el club por dos años y se juegan dos torneos, la Liga y la Copa que es algo parecido a la Copa Argentina. Ya estamos en competencia, en mi debut le ganamos 2-1 vs Maccabi Haifa, jugué de marcador central y me fue muy bien. La temporada termina en mayo y creo que vuelve a empezar después del Mundial. Personalmente me pongo objetivos a corto plazo y largo plazo, y lo más cercano es poder sumar minutos aquí en la U19 del Maccabi y después poder subir a Primera División", vaticinó.

La vida zaguero central cambió en algunas rutinas y por eso explicó "por la mañana voy a entrenar, vuelvo, me cocino aquí en el departamento porque vivo con un compañero. Es importante este paso, mis nuevos compañeros me tratan muy bien, son muy buena onda todos y lo mismo el cuerpo técnico. Aquí se habla el hebreo y también inglés, yo manejo un poco inglés, pero lo estoy reforzando igual".

La madurez de Gurrieri le augura un futuro auspicioso y por eso contó que "gracias al 2025 en Atlético Tucumán se me dio la posibilidad de estar hoy aquí y poder salir del país, como en todos los clubes que voy pasando como ser Argentinos, les agradezco por todo, siempre voy aprendiendo y escuchando a las personas que me aconsejan y me ayudan a mejorar día a día. Por eso siempre busco dar lo mejor para esta carrera que elegí que es el fútbol", afirmó.

Antes de llegar a Asia visitó a los suyos y confesó que "fui a pasar las fiestas en Palpalá con mi familia, estuve en Navidad y Año Nuevo, fueron días muy lindo y gracias a Dios pudo ir mi novia que es de Tucumán. Pude compartir lindos momentos con ella, con mi familia y amigos", cerró.

“Yo sé que siempre desde arriba me acompaña en todos lados”

FIRMA CONTRACTUAL

El defensor jujeño Giuliano Gu‑ rrieri no se olvida de sus orígenes y mucho menos de su abuelo “Beto” Gurrieri, un personaje muy querido desde su función con diferentes planteles de Zapla, pero que antes de partir, ya proyectaba el futuro del hoy jugador del Maccabi Petah Tikva FC de Israel. Por ello el joven de reciente paso por el “decano” recordó que “él siempre decía que era un sueño verme debutar y convertirme en jugador profesional, y ahora que lo cummplí, le quería dedicar esto a él también, yo sé que siempre desde ahí arriba me acompaña en todos lados y que nunca estoy sólo”, sentenció.

El trabajo en la etapa formativa del fútbol jujeño vuelve a ser un desafío grande y responsable para los instructores de las escuelitas que participan en diferentes torneos, porque hoy aparte de la contención y valores brindados, uno de ellos es la proyección internacional.