27 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Maimara
Abra Pampa
Tilcara
Onda Estudiantil 2025
Frente Jujuy Crece
El tiempo en Jujuy
triple femicidio
Crimen de Florencio Varela
Juegos Evita
Economía
Juegos Evita

El gobernador Sadir despidió a los equipos

Viajo la delegación Jujeña rumbo a Mar del Plata. 

GONZALO DIAZ
Sabado, 27 de septiembre de 2025 08:23

Desde la terminal de colectivos salió la delegación de 340 deportistas de la provincia rumbo a Mar del Plata para vivir desde este lunes la final nacional de los Juegos Evita. El Gobernador Carlos Sadir estuvo presente en la despedida y auguró éxitos a los deportistas. 

Karate

Con el acompañamiento de la Banda de música del RI 20, y los familiares de los deportistas, se vivió una mañana emotiva.

"Muy contento despidiendo a los equipos Jujeños que van a representar a nuestra provincia", destacó el Mandatario Provincial. 

Deporte adaptado

Sadir resaltó que la final nacional de los Juegos Evita "es otro paso porque que venimos de tres meses de mucha competencia con los Juegos Forja justamente para hacer estos seleccionados, por lo que se hizo un gran trabajo desde la Secretaría de Deportes". 

Por otro lado manifestó que "tenemos chicos y chicas de toda la provincia, por lo que seguimos trabajando con un deporte que sea federal y llegue a todos los jóvenes". 

La delegación tiene previsto llegar mañana por la mañana, luego se realizará la acreditación de cada disciplina y participarán del acto inaugural.

Equipo femenino de futsal

