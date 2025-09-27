El gobernador Sadir despidió a los equipos

Desde la terminal de colectivos salió la delegación de 340 deportistas de la provincia rumbo a Mar del Plata para vivir desde este lunes la final nacional de los Juegos Evita. El Gobernador Carlos Sadir estuvo presente en la despedida y auguró éxitos a los deportistas.

Con el acompañamiento de la Banda de música del RI 20, y los familiares de los deportistas, se vivió una mañana emotiva.

"Muy contento despidiendo a los equipos Jujeños que van a representar a nuestra provincia", destacó el Mandatario Provincial.

Sadir resaltó que la final nacional de los Juegos Evita "es otro paso porque que venimos de tres meses de mucha competencia con los Juegos Forja justamente para hacer estos seleccionados, por lo que se hizo un gran trabajo desde la Secretaría de Deportes".

Por otro lado manifestó que "tenemos chicos y chicas de toda la provincia, por lo que seguimos trabajando con un deporte que sea federal y llegue a todos los jóvenes".

La delegación tiene previsto llegar mañana por la mañana, luego se realizará la acreditación de cada disciplina y participarán del acto inaugural.