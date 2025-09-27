Boca busca escalar hoy a lo más alto en Florencio Varela

Boca buscará ser líder del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional cuando hoy a Defensa y Justicia por la décima fecha. El encuentro se disputará en el estadio "Norberto Tomaghello" desde las 19 con el arbitraje de Jorge Baliño y Salomé Di Iorio en el VAR. La transmisión estará a cargo de TNT Sports.

El equipo de Miguel Ángel Russo viene de empatar 2-2 con Central Córdoba de Santiago del Estero, el pasado domingo en condición de local. Allí el "xeneize" ganaba por dos goles de ventaja cómodamente pero los norteños empataron a falta de cinco minutos para el final y Boca perdió la chance de ser líder de su zona.

Para este partido ante el "halcón", el director técnico mantiene una única duda en el once inicial y será el reemplazante del mediocampista chileno Carlos Palacios que sufrió una distensión del músculo pectíneo izquierdo y se perderá este encuentro. Su lugar se lo disputan su compatriota Williams Alarcón y Alan Velasco. En cuanto al resto del equipo, será el mismo que empató ante Central Córdoba.

Por su parte, el equipo de Mariano Soso viene de caer 1-0 con Estudiantes de La Plata, el pasado lunes en condición de visitante. Los de Florencio Varela están teniendo un año irregular, estando a ocho puntos de la clasificación a copas internacionales y, en este vigente certamen local, octavos con 12 unidades. Para este encuentro ante Boca, el exentrenador de Newell´s Old Boys de Rosario repetirá el mismo once que perdió ante el "pincha".

La fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025 inició ayer con un auténtico partidazo repleto de emociones entre Platense y San Martín de San Juan, empate 2-2 en el estadio Ciudad de Vicente López que puede resultar crucial en la lucha por la permanencia. El "santo" pegó primero de la mano de Diego González pero Ronaldo Martínez niveló el marcador poco después. A instancias del VAR se convalidó el gol de Tomás Fernández que parecía darle el triunfo a la visita pero en la última jugada de la noche apareció "Maxi" Rodríguez para evitar la caída del "calamar".

En tanto que Banfield y Unión igualaron 0-0 en un partido con muy poco vértigo disputado en el Florencio Sola. El "tatengue", líder de la zona, quedó así 2 puntos por encima de Barracas Central y Estudiantes, que todavía no jugaron, por lo que podría perder la vanguardia, mientras que el "taladro" se acomodó a 3 puntos de la cima dentro de la zona de clasificación mientras mira de reojo abajo.

Se jugarán otros 4 partidos más

San Lorenzo recibirá hoy a Godoy Cruz, por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita volver a sumar de a tres. El encuentro, que está programado para las 16.45 en el estadio "Pedro Bidegain" y se podrá ver a través de Espn Premium. El árbitro designado fue Nicolás Lamolina.

Además a las 14.30 jugarán Gimnasia de La Plata vs Rosario Central y también Aldosivi vs Argentinos Juniors y a las 21.15 Talleres en Córdoba recibe a Sarmiento de Junín.