Examen de ingreso: se duplicaron los colegios

Por segundo año consecutivo el Ministerio de Educación de Jujuy mantendrá el sistema mixto para el ingreso a 1º año de Secundaria de gestión estatal en el ciclo lectivo 2026. Se duplicará la cantidad de colegios que tomarán examen de ingreso el 31 de octubre, ya que el año pasado fueron 10 y ahora 20.

En la provincia se estima que 13.000 alumnos egresarán de la Primaria durante el ciclo lectivo 2025. Hay 254 secundarias.

Tienen que prepararse en contenidos básicos de Lengua y Matemática quienes opten por el Colegio N° 1 "Teodoro Sánchez de Bustamante", la Escuela de Educación Técnica N° 1 "Escolástico Zegada", el Colegio N° 2 "Armada Argentina", el Colegio N° 3 "Éxodo Jujeño", la Escuela de Comercio N° 1 "José Antonio Casas", la Escuela Provincial de Artes Nº 1 "Medardo Pantoja", la Escuela Técnica Provincial N° 1 "Aristóbulo Vargas Belmonte" y el Colegio Secundario N° 54 en la capital.

También rendirán en el Colegio N° 1 "Domingo Faustino Sarmiento" y la Escuela de Educación Técnica N° 1 "General Savio" de Palpalá; en el Colegio Secundario N° 68 y la Escuela Técnica N° 1 "Humberto Samuel Luna" de Perico.

En Monterrico los postulantes a ingresar al Colegio Secundario N° 36; en San Pedro en la Escuela de Educación Técnica N° 1 "Manuel Álvarez Prado" y el Colegio Secundario N° 60. También tomarán examen a los ingresantes la Escuela Provincial Agrotécnica N°4 "Nelly Arrieta" y el Colegio Secundario N° 65 "Nikola Tesla" de Libertador General San Martín; el Colegio Secundario N° 70 de Calilegua; la Escuela Provincial Agrotécnica N° 3 "Coronel Arias" de Humahuaca y la Escuela Provincial Agrotécnica N° 8 de Abra Pampa.

Los colegios con sobredemanda histórica capitalinos que se agregaron en esta oportunidad son la Escuela de Comercio Nº 1, la Técnica Provincial Nº 1 y el Secundario Nº 54 de Alto Comedero con orientación en Educación Física.

En Palpalá se sumó la Técnica Nº 1 "Savio", en Perico la Técnica Nº 1 "Luna", en Monterrico el Secundario Nº 36; en San Pedro la Técnica Nº 1 "Álvarez Prado" y el Secundario 60; en Humahuaca la Agrotécnica Nº 3 y en Abra Pampa la Agrotécnica Nº 8.

Tendrán 80 minutos por área

La instancia evaluativa se concretará el 31 de octubre, de manera simultánea y presencial en las instituciones educativas seleccionadas, mediante evaluación escrita de Lengua y Matemática. El tiempo estipulado para desarrollar cada área es de 80 minutos y cada consigna tiene un valor.

La asignación de bancos será por la nota obtenida y en caso de empates se asignarán por el siguiente orden de prelación: abanderados, hermanos o el promedio final de Lengua y Matemática del estudiante obtenido en 6º grado. Los aspirantes deberán asistir el día y horario estipulado para el examen, justificando ausencia o tardanza dentro de las 48 horas, previo informar el propio día.

Lleva DNI, útiles necesarios y hoja en blanco; sin celular. Es de carácter obligatoria la reunión informativa para tutores el 23, 24, 28 o 29 de octubre. En educacion.jujuy.gob.ar/ingreso2026, propuestas didácticas, están cargadas cartillas de Lengua y Matemática para chicos de 7º.