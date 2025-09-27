Sofía Alanis Masino es la nueva flamante representante nacional 2025

Jujuy vistió sus mejores galas para una velada inolvidable. En el estadio "23 de Agosto", la 74° edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes coronó a su nueva soberana. Entre música y la emoción de miles de jóvenes, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) se llevó por primera vez el máximo honor: Sofía Masino es la flamante representante nacional.

Tras ser coronada, la emoción de Sofía fue evidente, entre lágrimas de alegría, compartió su sentir con el público: "Le agradezco a la comisión, al Gobierno, a mi familia y a todos los que me acompañaron para hacer que esta fiesta fuera inolvidable. A todas las chicas, somos un grupo muy lindo, en ningún momento sentí que esto fuera una competencia y a todos ustedes que me recibieron con mucho amor y respeto".

La noche fue una fiesta de talentos, con el espectacular show a cargo del elenco nacional, que deslumbraron con su destreza en el baile y el canto.

El broche de oro llegó de la mano de Airbag. La reconocida banda de rock argentino subió al escenario para inyectar adrenalina pura, haciendo vibrar a los presentes.