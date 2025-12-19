"Jujuy Pega Fuerte" cierra el año con una gran velada boxística

La noche dará inicio con una exhibición del equipo competitivo de boxeo infantil sin contacto, donde los más chicos demostrarán el trabajo y la disciplina que vienen desarrollando dentro del club. Posteriormente, el público podrá disfrutar de 10 peleas amateurs, con enfrentamientos de gran nivel.

Entre los combates destacados se encuentra la pelea por el título interprovincial hasta 52 kg, donde Ramón “El Torito” Gómez se medirá frente a Facundo Liendro, representante de la provincia de Salta. Otro duelo esperado será el de Agustín “El Zurdo” Celis frente a Federico Ruiz, también proveniente de la vecina provincia.

El plato fuerte de la velada estará marcado por las peleas profesionales de los mellizos Ramos. El combate semifondo estará a cargo de Mauro Ramos, quien enfrentará a Ariel Alpires, oriundo de la ciudad de Orán. En tanto, la pelea de fondo presentará la esperada revancha entre Santiago “El Melli” Ramos y Ángel “El Cirujano” Reynaga, representante de la provincia de Salta, en un choque que promete emociones fuertes.

Las entradas podrán adquirirse en la puerta del club el mismo día del evento, a partir de las 22:00 horas.

El Club de Boxeo invita a toda la comunidad a acompañar y apoyar a los boxeadores locales en una noche que promete acción, adrenalina y grandes espectáculos sobre el ring.