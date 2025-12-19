"Feria Navideña" en la Avenida África

Palpalá catalogada como ciudad de eventos, se prepara para este domingo vivir la primera “Feria de Navideña” en la renovada avenida África (entre avenida Juan José Paso y calle América). El evento, que se realizará este 21 de diciembre, de 19 a 23 horas, tendrá entrada libre y gratuita. Por otra parte, se destaca, que mañana sábado en avenida África se convertirá en peatonal, desde avenida Juan José Paso hasta calle Saavedra, a partir de las 20 para el disfrute de toda la familia.

La feria reunirá a emprendedores que han participado en las capacitaciones del CIC de Canal de Beagle y de San José, así como a estudiantes del Centro de Formación Profesional municipal y a alumnos de los cursos del área Pyme del Instituto Municipal de Desarrollo (IMD). También estarán presentes los emprendedores que han trabajado en los espacios de Aguas Danzantes y del Patio Criollo del Arrabio, consolidando así un espacio de promoción para todos los talentos locales. Es importante destacar que la realización del evento está sujeta a las condiciones climáticas, por lo que se recomienda estar atentos a los medios digitales del municipio para confirmar su realización.

El intendente Rubén Eduardo Rivarola ha puesto en valor el esfuerzo y la creatividad de los emprendedores palpaleños, destacando su contribución al desarrollo económico local. En el cual, el mandatario expresó que "Estamos orgullosos de nuestros emprendedores, que con su trabajo y dedicación generan empleo y dinamizan nuestra economía", afirmó.

Al respecto, Luis Moreno, jefe de Gabinete, detalló la importancia de este evento como un reconocimiento al trabajo realizado por los emprendedores durante todo el año. "Esta feria es una oportunidad para que los emprendedores muestren sus productos y lleguen a nuevos clientes, generando así más ingresos y fortaleciendo sus emprendimientos", señaló.

Por su parte, Miriam Peralta, referente del Patio Criollo del Arrabio, agradeció la invitación del municipio y resaltó el apoyo constante que reciben los emprendedores locales. "Estamos muy contentos de participar en esta feria y de mostrar nuestros productos a toda la comunidad", expresó.

En esta oportunidad, la oferta gastronómica se centrará en repostería navideña y productos artesanales, creando un ambiente festivo y familiar. La entrada a la feria es libre y gratuita, invitando a todos los vecinos de Palpalá y visitantes a disfrutar de una noche llena de emprendimiento y espíritu navideño.

Mañana, sábado peatonal en avenida África

La Municipalidad de Palpalá invita a la ciudadanía a disfrutar de la Peatonal en avenida África que se realizará este sábado 20 de diciembre, en el horario de 20 a 2 horas, la misma será desde avenida Juan José Paso hasta calle Saavedra.

Caber resaltar, que esta acción es solamente una prueba piloto en el cual se trabajó muy fuertemente de manera articulada con los comerciantes de la zona, las diferentes áreas del municipio como ser Control Comercial, Transito, Seguridad Ciudadana y además personal de la Unidad Regional 8. Asimismo, se solicita transitar con precaución en la zona ya que esta acción va hacer una prueba piloto.