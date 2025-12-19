Un Papá Noel bien argentino

Un Papá Noel gaucho sorprendió a los pasajeros al aparecer en el subte porteño y zapatear en pleno viaje, acompañado de luces y música.

La escena, que combinó el folklore con el espíritu navideño, llamó la atención de quienes viajaban en el transporte público. El hombre lucía un atuendo poco convencional para la figura tradicional de Papá Noel, incorporando elementos típicos de la cultura gaucha.

Acostumbrados a la imagen occidental del personaje, más de un argentino se sintió identificado y celebró con orgullo esta original versión criolla.