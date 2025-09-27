°
27 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Femicidio de Tania Clemente Palacios
tucuman
Incendio en Jujuy
Megaevento
Ciclo lectivo 2026
Frente Primero Jujuy Avanza
Maimara
Abra Pampa
Tilcara
Onda Estudiantil 2025
Onda Estudiantil 2025

Sofía Alanis Masino es la nueva flamante representante nacional 2025

La corte la completan Tucumán, Jujuy, Tierra del Fuego y Chubut.

Sabado, 27 de septiembre de 2025 01:10

Jujuy vistió sus mejores galas para una velada inolvidable. En el estadio "23 de Agosto", la 74° edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes coronó a su nueva soberana. Entre música y la emoción de miles de jóvenes, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) se llevó por primera vez el máximo honor: Sofía Masino es la flamante representante nacional.

Tras ser coronada, la emoción de Sofía fue evidente, entre lágrimas de alegría, compartió su sentir con el público: "Le agradezco a la comisión, al Gobierno, a mi familia y a todos los que me acompañaron para hacer que esta fiesta fuera inolvidable. A todas las chicas, somos un grupo muy lindo, en ningún momento sentí que esto fuera una competencia y a todos ustedes que me recibieron con mucho amor y respeto".

La noche fue una fiesta de talentos, con el espectacular show a cargo del elenco nacional, que deslumbraron con su destreza en el baile y el canto.

El broche de oro llegó de la mano de Airbag. La reconocida banda de rock argentino subió al escenario para inyectar adrenalina pura, haciendo vibrar a los presentes.

