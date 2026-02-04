Motociclistas heridos en un siniestro vial en Perico

Un nuevo siniestro vial ocurrió esta mañana, esta vez fue en la rotonda que une las rutas 45 y 47 a escasos metros del barrio Santo Domingo en la ciudad de Perico.

El hecho ocurrio cercar de las 8.30 y los protagonistas fueron una mujer a bordo de un auto Nissan Versa de color gris y una moto Rouser 200 cc roja quienes colisionaron.

La moto chocó a la parte derecha lateral del rodado mayor y dos jóvenes motociclistas sufrieron heridas, uno de ellos fractura. Fueron trasladados hasta la guardia del hospital Arturo Zabala de Perico, el tránsito es reducido pero se encuentran habilitadas las rutas para Monterrico y El Carmen.