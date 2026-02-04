Olimpiadas barriales terminaron en agresiones y disturbios

Una serie de agresiones se registró durante las Olimpiadas del barrio San Francisco de Álava, que se desarrollaban en la Plaza La Mora, y que finalizaron con disturbios, la intervención del SAME y la Policía.

El hecho ocurrió en la noche de ayer durante un partido de fútbol femenino entre un equipo de las 150 Viviendas de San Francisco de Álava y otro del barrio Punta Diamante. El encuentro se tornó violento con empujones y choques entre las jugadoras, hasta que en la mitad del segundo tiempo una joven agredió físicamente a una rival, quien cayó al suelo con una fuerte lesión en el brazo.

A partir de allí se produjo un enfrentamiento generalizado entre ambos equipos, lo que derivó en que otra joven también terminara tendida en el suelo. De inmediato los vecinos del lugar alertaron al SAME y al 911. Personal policial motorizado y efectivos del GEOP se hicieron presentes para controlar la situación.

El SAME asistió a dos jóvenes, y una de ellas debió ser trasladada al hospital por presentar una lesión grave en uno de sus brazos.

En medio de los disturbios, una mujer integrante de la organización de las olimpiadas fue agredida pese a cursar un embarazo de cuatro meses, lo que generó indignación entre los vecinos.

Las partes involucradas realizaron las denuncias correspondientes en la Subcomisaría de San Francisco de Álava, mientras que la Policía despejó el lugar para restablecer el orden.

Vecinos del barrio reclamaron mayor conciencia, recordando que las olimpiadas barriales buscan promover el deporte y la integración familiar, y no hechos de violencia.