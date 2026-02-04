Luis Alonso: "Este será un semestre difícil para el comercio de la provincia"

El presidente de la Unión de Empresarios de Jujuy, Luis Alonso, advirtió hoy que "hay un problema importante de caída de consumo que genera una reducción de las ventas" y anticipó que este será "un semestre díficil para el comercio de la provincia".

En diálogo con FM SOL, de El Tribuno de Jujuy, el secretario de capacitación de Came a nivel nacional señaló que "no hay un cierre masivo de empresas" en la provincia como ocurre en otros lugares del país pero que muchas de ellas están pasando de la formalidad a la informalidad ante la imposibilidad de "mantener la rentabilidad" de sus negocios.

"Arrancó este año de la misma forma en la que terminó el año pasado. Hay un problema importante de caída de consumo lo que obviamente genera una reducción de las ventas. Lo que está sucediendo es que las pymes y micropymes están sosteniendo los precios, de manera de poder generar recursos para hacer frente a las cuestiones más importantes que tienen, como por ejemplo el salario de los trabajadores", alertó Alonso.

El empresario indicó que se está atravesando "un contexto en donde continúan los aumentos en los insumos y en las tarifas" y que eso es "bastante peligroso" para los comerciantes locales. "Si a eso se le agrega el incremento de las importaciones que hace que los precios sean inequitativos entre las empresas que producen en el país y las que traen artículos de afuera, la situación es aún más complicada", agregó.

Según el referente, "la problemática más importante es la reducción en la cadena de consumo y más ahora que hay una cuestión estacional por las vacaciones, donde si bien hay un aumento relativo de gente por el turismo, también hay muchos jujeños que no están en la provincia y eso afecta al comercio". "No está fácil la situación, es necesario que se reactive el consumo y por eso es clave que se recupere el poder adquisitivo de los usuarios, que se encuentra bastante retraído. Mi percepeción hacia adelante es que va a ser un semestre díficil para el comercio en Jujuy. No se ve una reactivación significativa hacia el futuro, creo que va a ser una transición hacia el segundo semestre donde, ojalá, la cosa mejore para todos", auguró.

Consultado sobre los cierres de empresas, aseguró que "si bien a nivel nacional hay muchos comercios que están cerrando sus puertas, en Jujuy no se ve un cierre masivo de empresas". "Lo que si se está viendo sobre todo en el casco céntico de Jujuy es que hay comercios que cierran, se reinventan y abren otros comercios. En estos últimos dos años han cerrado cerca de 15 mil pymes en todo el país con más de 210 mil puestos de trabajo perdidos. Si uno hace un análisis de lo que pasa en Argentina en general y en Jujuy en particular, uno no ve que haya condiciones para que se creen nuevas empresas".

Alonso indicó que pese a que no haya cierres masivos en Jujuy, "hay cierres puntuales que se transformaron en otros emprendimientos". "Si vamos al panorama general, hace diez años no se generaron puestos de trabajo genuinos y se ve una retracción de los puestos laborales. En estas condiciones que tenemos, lo que está pasando es el aumento de la informalidad, ya que se producen cierres de empresas formales que se convierten en informales. Por eso apoyamos el modenización laboral, pero si tenés una modernización laboral pero no hay consumo, no se generará una suba importante de los puestos de trabajo".

El empresario señaló que "hay que ver cómo se generan condiciones para que aumente el consumo y se motorice a las pymes, ya que hay un generar un contexto en el que las paritarias no estén retrasadas respecto a la inflación como está ocurriendo ahora, ya que eso afecta el poder adquisitivo de la gente e impacta directo en la caída del consumo". "Si a eso le sumanos las desafortunadas declaraciones del ministro Luis Caputo llamando a que la gente compre productos en el exterior, todo se hace más cuesta arriba", aseveró.

"Si bien los datos de Came se conocerán en los próximos días, mi sensación es que enero tuvo una caída en las ventas en Jujuy y también en el resto de las provincias. Tuve la oportunidad de hablar con muchos comerciantes jujeños y la respuesta generalizada es que está muy complicado el comercio en la provincia y no se ve un repunte en el corto plazo, más teniendo en cuenta la gran cantidad de impuestos y servicios que deben pagar las pymes jujeñas", manifestó Alonso.

Consultado sobre cómo imagina el escario para este mes por la llegada del carnaval, se mostró esperanzado de que haya un repunte en el consumo y destacó la baja de impuestos anunciada por el gobernador Carlos Sadir como una ayuda para el sector. "Si bien en febrero tenemos expectativas por la mayor llegada de turistas, nos preocupa el fuerte aumento de tarifas en los servicios públicos que llegará este mes por la quita de los subsidios nacionales, lo que obviamente impacta en el comercio local", añadió.